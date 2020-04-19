Также он подчеркнул, что и Пугачева, и Разин великолепно поют его хит, а это для него самое главное.
"Это было в 90-х годах, прошло так много времени… Моя позиция, как автора, «Пойте, кто хотите!»", - признался он.
Музыкант признался, что в юридических вопросах он не силен и затрудняется вспомнить, какие манипуляции проводились с песней.
Композитор отметил, что несмотря ни на что он выражает Разину уважение.
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Напомним, российский певец и продюсер Андрей Разин, основатель студии "Ласковый май", обвинил коллег Аллу Пугачеву и Валерия Леонтьева в краже своих песен.
Продюсер назвал Пугачеву с Леонтьевым "главными пиратами XX-XXI века", а также "банальными ворюгами".
Так, Разин раскрыл, что Примадонна присвоила себе его песню "А где-то далеко идут дожди", которая прозвучала в 1997-м году в его исполнении.
Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео.
Также Politeka сообщала, что Пугачева поставила на место звезду украинского шоу, скандал не утихает.