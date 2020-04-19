Обвинения Андрея Разина в том, что Алла Пугачева украла его песню, беспочвенны





По его словам, договора об эксклюзивном исполнении песни "А где-то далеко идут дожди" не было, и ее может исполнить любой желающий без исключения.

Также он подчеркнул, что и Пугачева, и Разин великолепно поют его хит, а это для него самое главное.

"Это было в 90-х годах, прошло так много времени… Моя позиция, как автора, «Пойте, кто хотите!»", - признался он.

Музыкант признался, что в юридических вопросах он не силен и затрудняется вспомнить, какие манипуляции проводились с песней.



Композитор отметил, что несмотря ни на что он выражает Разину уважение.