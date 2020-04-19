Дети примадонны Аллы Пугачевой записали трогательное обращение по случаю Пасхи

Об этом пишет Politeka.net.

В частности, наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина решили трогательно поздравить всех с Пасхой и записали видеообращение.

Ролик в своем личном микроблоге Instagram опубликовал шоумен.

Звездные наследники одеты в стильные наряды и рассказывают стихи на камеру, поздравляя всех со светлым праздником.

В конце видеоролика за кадром начинают бить церковные колокола и к Гарри с Елизаветой присоединяется их звездная мать Алла Пугачева, одетая в пижаму. Тогда вся семья хором несколько раз кричит: "Христос воскрес. Воистину воскрес".

Опубликованный Максимом Галкиным видеоролик уже успели посмотреть более 720 тысяч человек. Преданные поклонники восхитились актерскими талантами Гарри и Елизаветы и поблагодарили малышей за трогательное поздравление.

"Замечательные детки", "Воистину воскрес!", "Какие вы молодцы!", "Зайчики милые, Воистину Воскресе!", "Воистину Воскрес! Всем здоровья и благополучия! Веселых пасок и вкусных яиц", "Прелесть, красота неописуемая", - написали они в комментариях.

Ранее мы рассказывали о том, как Максим Галкин решил заснять на видео, как он готовился вместе с детками ко дню рождения своей супруги.

В частности, дети постарались нарисовать целый плакат с милыми сердечками, собственноручно украсили дом, а сын Аллы Борисовны даже решил сам надуть шарики.

В ролике видно, как супруг Пугачовой руководит процессом со стороны, а уже после снимает поздравление детей на камеру, также показывая изменившуюся после пластики звезду.

Напомним, 6-летняя дочь Пугачевой поразила странными развлечениями, Галкин показал видео

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