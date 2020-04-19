Скандальная российская телеведущая Ксения Собчак обрушилась критикой на Тину Канделаки

Как передает Politeka.net , негодование она высказала на своей страничке в Facebook.



Причиной гневного поста стало то, что телеведущая приняла вызов Бузовой и подключилась к "самых идиотическим челленджам инстаграмма".





"Тина написала самый идиотичный пост. Пост о том, что испытывать восторг по поводу чужого купания в макаронах мне не позволяет «теория арийского превосходства». Не шучу. Это цитата",- сообщила Собчак.

Кроме того, она уверена, что Канделаки сделала это ей назло и привела цитату Бродского «если Евтушенко против колхозов, то я - за».

"Понимаю, что сравнивать Тину с Бродским - кощунство. Но механизм схож. Тинатин готова поддержать любую глупость, если окажется, что я эту глупость не поддерживаю. И все бы ничего, но поддерживать глупость глупостью - это особый гуманизм. Впрочем, кто на что горазд. Кто-то наполняет вермишелью ванну, а у кого-то вермишель в голове", - заключила Собчак.

Подписчики телеведущей отнеслись к данному посту двояко: их мнения разделились. Некоторое поддержали ее, но были и те, которые сочли такое поведение Собчак непозволительным.

"А обязательно реагировать на то, что кто-то там написал?", " Ксения! Здесь Вы действительно проиграли))) Тина на коне)))", "Ксения , восхищаюсь ! Очень правильные слова!" ,"Реально, Ксения Анатольевна, после вашей свадьбы, критиковать Бузову- неубедительно!!!", " Какая причина вашего конфликта с Тиной Канделаки? Интересно почему две такие мудрые женщины враждуют?!", - писали пользователи сети.

Напомним, что Ксения Собчак вправила мозги Скабеевой в прямом эфире: видео "схватки".

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