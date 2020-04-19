Популярный певец Валерий Меладзе не выдержал бы, если бы его дети по характеру были похожи на него

Откровенное признание музыкант сделал во время прямого эфира, в котором также участвовала его супруга, экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева, передает Politeka.net.

По словам Меладзе, у его сыновей совершенно другой характер и их взгляды расходятся во всем.

«Я бы не выдержал, если бы наши дети были такими, как мы с Костей», — добавил музыкант.

Меладзе во время прямого эфира попытался откреститься от недавнего скандала, в который угодил его брат Константин.

В частности, экс-ВИА Гра Анна Седокова заявила, что продюсер группы Константин Меладзе сошелся с Верой Брежневой, он потерял всякий интерес к музыкальному коллективу и попал «под каблук» супруги.

В эфире поклонники попросили Валерия прокомментировать ситуацию, артист заявил, что совершенно не в курсе событий.

«Мы не видели, а что она сказала?», — с удивлением задался вопросом Меладзе.

Помимо этого, Валерий Меладзе поделился моментами из собственной личной жизни и признался, как в браке ему удается жить с Альбиной Джанабаевой.

«Когда мы ссоримся, я первый иду на примирение, иногда Альбина это делает, конечно, и это очень приятно. Если мне не нравится, что она что-то делает, это не значит, что мне надо орать на нее. Надо что-то в себе менять», — добавил музыкант.

Подытоживая, Валерий Музыкант также признался, что у него довольно горячий темперамент и он часто может спровоцировать скандал.

«Я иногда психую и превращаюсь в достаточно вредного зануду. Быть ревнивым — это нормально. Мы много лет с Альбиной вместе и, слава богу, чувства наши не угасли», — резюмировал известный музыкант во время прямого эфира.

Ранее мы рассказывали, что Анна Седокова набросилась на Константина Меладзе, назвав его "манипулятором, которых видел в участницах ВИА Гры не артисток, а женщин".

«Мы объявили друг другу холодную войну. Она в принципе, до сих пор идет. Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим. Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами ни, как артистками, а как женщинами. Очень сильная манипуляция на уровне: «Кто станет моей музой сегодня?». Создавалась такая конкуренция, в которой ты постоянно должен был доказывать, что ты лучше», - откровенно призналась Седокова.

Напомним, сыновья Джанабаевой и Меладзе поразили недетским поведением