Как известно, бывшая участница группы "ВИА Гра" Альбина Джанабаева несколько лет назад вышла замуж за певца Валерия Меладзе

Артистка родила супругу двоих сыновей, Константина и Луку. Альбина призналась в одном из интервью, что Валерий активно участвует в воспитании детей и с особым трепетом относится к старшему сыну.

Как отметила Джанабаева, у обоих сложился отличный союз, пишет СтарХит. Когда мать не может найти общий язык с сыном, она просит разрядить обстановку отца: "Валера помогай", и проблема сразу решается: "Вот такой у нас баланс", - отметила певица.

Хотя при этом Альбина подчеркивает, что у сына нет подростковых выходок и парень может выслушать родителей.

Экс-"виагринка" сообщила, что благодарна сыну за его деликатность и тонкость. Когда у матери с сыном не сходятся желания, парень способен, не задев чувств родного человека, переубедить в своем.

Для Альбины Константин - смелый и целостный человек.

С пятилетним братом старший сын тоже ладит. По словам Джанабаевой, оба дополняют друг друга, ведь совсем разные по характеру.

"Разница в возрасте играет положительную роль. Младший сын категорически отказывается быть маленьким и ведет себя абсолютно на равных с Костей», — рассказала певица.

Стоит отметить, что звезда сейчас задумывается о третьем ребенке, но спешить не хочет.

К слову, звезде скоро 41 год, но ее не пугает возраст. Как отметила артистка: «Возраст — это такие гири, которые вешают на женщин".

По ее мнению, 40 лет - это стереотипный "приговор", который движется по инерции и никак не может остановиться.

"Сегодня женщина в сорок лет — девушка. Девушка! Легкая и искристая!", - подчеркнула артистка.

Напомним, Альбина Джанабева, как и многие другие, проводит время в самоизоляции. Звезда призналась, что в связи с этим стала больше времени посвящать домашним заботам и в результате у нее не остается времени на развлечения.

Напомним, Альбина Джанабаева показала их с Меладзе очаровательных малышей, сеть шокирована.

Как сообщала Politeka, Джанабаева развалилась на полу и показала себя настоящую, удивив даже Меладзе.

Также Politeka писала, что Джанабаева спустила кожаное платье и показала, чем завоевала Меладзе.