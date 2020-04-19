Звезда сериала «Великолепный век» Нур Феттахоглу поделилась трогательным семейным фото

39-летняя турецко-немецкая актриса нечасто балует поклонников очень личными снимками, поэтому каждый новый кадр звезды, в котором она позирует со своей дочерью, становится для фанатов настоящим подарком, передает Politeka.net.

На Пасху Нур опубликовала снимок, где счастливо смеется вместе со своей дочерью – четырехлетней Элисой Гюзин.

На снимке актриса позирует в подвесном кресле, а девочка сидит у нее на коленях. Обе выглядят очень расслабленными и веселыми.

В подписи звезда называет дочь своим светом и днем и советует не отводить глаза от ребенка.

Фотография собрала десятки тысяч лайков от поклонников актрисы.

Элиса спасла второй брак актрисы с бизнесменом Левентом Везирголу. Как известно, 30 октября 2013-го пара сыграла свадьбу, однако в начале 2015-го супруги объявили о разводе, хотя сообщили, что остаются добрыми друзьями. В мае 2015 года Нур вернулась к мужу, и результатом примирения стало рождение дочери через девять месяцев.

Ранее мы писали о том, что Феттахоглу заставила фанатов встревожиться, опубликовав фото, на котором сидела грустной у окна. Нур позировала рядом с мольбертом.

"Насколько мы закрылись, что не видим самих себя, того, что нам нужно... сколько мы терпели, пока наши сердца дрожали... мы всегда принимали решения, поддаваясь трусливому духу внутри...", - поделилась своими философскими мыслями актриса.

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