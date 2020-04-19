Модель показала, кого ей не хватает во время заточения дома

Модель Тилан Блондо и самая красивая девочка в мире вспомнила, какой была в детстве

Французская красотка, которая прославилась еще в детстве как «самая красивая девочка в мире», часто делится в своем Инстаграм новыми фотографиями. Сейчас Блондо сидит на карантине, поэтому вместо профессиональных фото делает селфи дома без макияжа, а также перебирает старые фотографии с детства.

Как сообщает Politeka.net, сегодня она вспомнила, как маленькой проводила время со своей мамой Вероникой Любри. Так, на фото они изображены вместе, Тилан лежит на груди матери, по всей видимости, на пляже. На заднем фоне груда полотенец и песок. Обе улыбаются.

Блондо подписала снимок и отметила маму в сториз: «Я скучаю по тебе!».

Так, она намекнула, что проводит время на карантине без родителей, а с кем – приходится только догадываться.

Напомним, что ранее Тилан Блондо устроила "фотосессию" сразу после душа. По всей видимости, Блондо заскучала на карантине и решила немного пошалить перед камерой: на снимках девушка корчит разные забавные рожицы и всячески веселит зрителей. На снимки она наложила эффект разных глаз и маску с бабочками на лице.

Отметим, что впервые ее использовала в своем инстаграм другая известная модель – Кайли Дженнер на общем фото с дочерью.

Поклонники модели по достоинству оценили ее фото.

Напомним, самая красивая девочка в мире засветила сочные формы без нижнего белья.

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