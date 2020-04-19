Страницы звезд российского-шоубизнеса в соцсетях заполонили семейные фото с поздравлениями к Пасхе, не остались в стороне и их половинки

Не успела публика обсудить публикацию комика и шоумена Артура Пирожкова (в миру Александр Ревва), как новый повод для умиления предоставила его супруга Анжелика, передает Politeka.net.

На своей странице в Instagram красотка выложила фотографию своих дочерей: 12-летней Алисы и семилетней Амелии. Сестры держат в руках пасхальную корзинку с куличами и ветками вербы.

«Пусть этот Святой Праздник поселит в нас радость и тепло, принесет в дом мир, благополучие и счастье, подарит здоровье и душевное равновесие. А главное наполнит наши души и сердца Любовью!!!! Христос Воскрес! 🙏🏼❤️», – подписала снимок супруга артиста.

Всего за час фото собрало свыше шести тысяч лайков. В ответ пользователи поздравляют Анжелику и ее семью со светлым праздником, желая здоровья и всех благ.

«Такие разные, но такие чудесные девочки🌺 С Праздником🌺», «Спасибо!!! От таких красоток вдвойне приятнее❤️ счастья вашему дому🔥🔥❤️», – пишут среди прочего.

Ранее мы рассказывали, что под семейным фото с супругом звезда решила поинтересоваться у поклонников, какой сериал ей смотреть. Похоже, пристрастие звезды к просмотрам телесериалов лишь усилилась.

Жена артиста призналась, что стала сериаломаном, сидя в четырех стенах на карантине. Удивительно, что до этого она не увлекалась подобным. Сама Анжелика также отметила, что раньше для нее всегда было загадкой, откуда у людей есть время их смотреть, однако недели в изоляции привели к тому, что она посмотрела уже несколько сериалов.

Напомним, что Анжелика Ревва похвасталась подросшими дочерьми: "Невероятный талант".

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