Супруга российского шоумена Александра Реввы Анжелика предложила растянуть 8 марта на два дня

Об этом она написала на своей странице в Instagram, опубликовав новый снимок, передает Politeka.

В кадре женщина позирует в черном платье и таком же жакете. На ней – легкий макіяж. Из аксессуаров красотка выбрала две цепочки и большие тонкие круглые серьги.

«Я протестую! Нам нужно два женских дня 8 и 9е.. правда девочки? 🌷🙋🏻‍♀️🥳», – подписала снимок 37-летняя Анжелика.

Отметим, что ее слова нашли отклик у пользователей, и те активно поддержали предложение, о чем написали в комментариях, не пожалев смайликов и эмодзи.

Ранее мы рассказывали, что жена Реввы, более известного публике как Артур Пирожков, трогательно поздравила поклонниц с 8 марта.

Поздравление она традиционно опубликовала в сети. Женщина сопроводила свой пост соблазнительным снимком из новой фотосессии. Она оголила свои длинные ноги, выставив их вперед. На Анжелике надето маленькое черное платье, а сверху – такого же цвета пиджак. Кроме этого, Анжелика сделала вечерний макияж и укладку.

«Ты украшение этого мира!! Всегда помни об этом!! Мысли добрее, не бойся быть слабой, дари любовь, излучай свет. Только ты есть у себя!!! Люби себя!! Пусть из твоих уст всегда льётся песня...песня о любви к этому несовершенному миру», - написала Ревва.

Мы также рассказывали, что Анжелика выпустила лимитированную коллекцию часов. Успехами супруги похвастался ее муж. В посте Александр Ревва рассказал, что часы, которые представила его жена, она сделала вместе с известным брендом.

Напомним, что жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее.

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