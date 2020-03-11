37-летняя Анжелика Ревва, супруга российского комика и певца Артура Пирожкова, умилила публику талантливыми рисунками, на которых изображены их с артистом дочки

Как передает Politeka.net, девушка опубликовала фото портретов в своем микроблоге в Инстаграм. На первом снимке - ее старшая дочь Алиса, которой 12 лет, а на втором - младшая, 6-летняя Амели. Искусно выполненные работы покорили фолловеров Анжелики.

"Каждый ребенок - художник. Трудность в том, чтобы остаться художником, выйдя из детского возраста» (Пикассо Пабло) @alisarevva @amelirevva #aaaaa", - подписала кадры жена Пирожкова.

За час пользователи поставили почти 30 000 "сердечек", нахваливая красоту обеих девочек.

"Красивые девочки 😍"

"2 ангела ❤️"

"Как же красиво получилось!!!!👍👍😍😍"

"Какие же у вас девочки красотки Александр!!!"

"Очаровашки 🤩"

"Невероятный талант!"

Ранее мы сообщали, Анжелика похвасталась трогательными отношениями своей младшей дочки и ее "пушистого" друга, поделившись фото с прогулки девочки и маленькой собачки. Некоторые снимки могут прошибить на слезу даже самых черствых.

"One day of Amelie... 🥳Она сказала, что в ее жизни появился смысл... 😂 а без собаки было «немыносимаямучениЯ»!! 😂 🤷🏻‍♀️ 🐶 #каникулы #амелиревва #ariana #немыносимаямучения ❤️", - подписала снимки мать девочки.

Также мы рассказывали, недавно Анжелика засняла мужа Александра Ревву (настоящее имя артиста) вместе с Амели, когда они захотели побаловаться и покривляться. Отец сидит на диване, а дочка стоит впереди него и оба, прищурившись, смотрят в камеру, жестикулируя указательными пальцами.

"Похожа на папу"; "Она точно папу "сделает" 👍🔥"; "Ох какая прикольная ❤️ семья дружная и весёлая 😂"; "Такое ощущение,что ее мама Орнела Мутти, не в обиду вам Анжелика,но эти глаза.....просто бомба🔥😘", - писали в комментариях.

Напомним, что жена Артура Пирожкова раскинула руки в горячей позе, засветив лишнее: «Всем бы такую…».

Как сообщала Politeka, знойная жена Артура Пирожкова в тесном наряде призналась в любви мальчикам: "Можно утонуть".

Также Politeka писала, что жена Артура Пирожкова растрогала семейными фото младшей дочки с пушистым другом: "Какие сладкие".