35-летний финалист шоу "Танці з зірками" и украинский скандальный телеведущий Владимир Остапчук в своей манере поздравил фолловеров с Пасхой

В шуточной манере Остапчук сделал снимок с куличем и женской рукой и лаконичным маникюром. Поклонницы начали комментировать фото и гадать, чья это рука на фото, пишет Politeka.net со ссылкой на личную страницу Владимира Остапчука в инстаграм.

«Христос Воскрес! Светлых мыслей и любви в сердце», – подписал он фото.

Под снимком Владимира Остапчука с анонимной женской рукой появились комментарии от поклонников и хейтеров. Только первые поздравили в ответ телеведущего. Остальные же принялись рассуждать о качестве и украшении кулича на фото.

«Неужели никто не спросит чья же это рука, кто испёк кулич Остапчуку, непорядок», «Воистину воскресе. Взаимной любви Вам, счастья и скорейшего окончания этого бреда. Творческий драйв ждёт не дождётся Вас», «Соломии, это пасочка», «Хоть в такой праздник можно было обойтись без придури!! Ничего святого...», «Кулич называется «слепила из того, что было», никакой эстетики», – написали злобные комментаторы в сети.

Напомним, что ранее Остапчук насмешил пользователей сети кулинарными способностями. Владимир поделился кадрами в своем микроблоге в Инстаграм, на которых стоит у плиты на кухне в домашней одежде и босиком.

Остапчук показал, как жарит блины. При чем, если вначале его распирает гордость за самого себя, то под конец от нее не остается и следа.

Напомним, Остапчук без одежды взбудоражил внешним видом, Ризатдинова не сдержалась: "Это уже слишком".

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