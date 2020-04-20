Знаменитая украинская певица Настя Каменских показала, как отдыхает с Потапом на улице в необычном имидже

В этот раз знаменитые артисты решили отправиться на солнечную прогулку на природу и полюбоваться цветущими деревьями на праздник Пасхи. Как известно, уже много недель артисты находятся на карантине и показывают, как проводят время в доме, пытаются разнообразить сви будни и даже худеют вместе. Сегодня же звезды, спустя долгое время, решили прогуляться на природе, пишет Рoliteka.net.

Так, на новом фото, представленном в Инстаграм, звезды позировали в домашнем виде – в весьма свободной одежде и таких же аксессуарах. Настя предпочла надеть черную свободного размера кожаную куртку и очень широкие мягкие спортивные штаны с белыми лампасами, на голове – белая теплая шапка, а глаза она предусмотрительно спрятала от солнца за темными очками с круглыми линзами.

Потап же решил появиться в атласном бомбере белого цвета с крупными надписями-нашивками, светлой рубашке голубоватого оттенка и свободных красных штанах. Поклонников удивил несколько небрежный и через чур домашний вид звезд:

«Христос воскрес!!!», «Кот Базилио и лиса Алиса», «Да ладно, такие я яркие весенние😂🔥🔥🔥», «Ору из Потапа», «Красивые😍😍😍», «Семья,вы супер!!!!🌹🌹🌹💣💣💣🔥🔥🔥👌🤟🤟».

Ранее Потап решил ответить в программе «Зірковий шлях», решение его супруги делиться с публикой весьма жаркими и даже откровенными кадрами.

К примеру, только во время последнего отпуска звезда представила серию кадров в новых бикини и сверкнула полупрозрачным костюмом на концерте:

«Если мы друг друга любим, то почему уже цепляться, если она артистка. Я человек уверенный. Не в себе, в своей любви. Поэтому я позволяю ей все», – спокойно отметил Потап в шоу.

Напомним, Каменских и Потап поразили кадрами из закулисья "Голоса", этого не покажут по ТВ.

Как сообщала Politeka, Потап раскорячился в странной позе, Каменских все засняла.

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