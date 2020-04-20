Андрей Данилко в образе Верки Сердючки еще в 90-х рассказал о самом эффективном способе борьбы с опасным вирусом

В эти дни, когда во всем мире бушует пандемия смертоносного китайского вируса, лучшие умы человечества ломают голову над тем, как справиться с заразой. Однако, как выяснилось, украинский артист Андрей Данилко еще много лет назад предсказал появление опасного вируса и раскрыл, как побороть любую болезнь. Как сообщает Politeka.net, об этом на своей странице в Инстаграм написал скандальный российский продюсер Андрей Разин. Он опубликовал архивное видео с выступлением Верки Сердючки, на котором та рассказывает о борьбе с вирусами.

«Как бороться с коронавирусом подсказал бывший участник группы «Ласковый май», а ныне Верка Сердючка, Андрей Данилко. Слушаем внимательно и лечимся», - подписал кадры Разин.

На видео Сердючка говорит об эпидемии заразной болезни и признается, что не хочет пить лекарства для борьбы с ней. Вместо этого у Верки есть проверенный рецепт: домашний алкоголь с традиционной закуской.

«Самое противное температура…Я лучше выпью своих «антибиотиков». Я сама гоню, у меня – как слеза… Отварила картошки в мундирах, взяла банку селедки, нарвала газезу, налила своих «антибиотиков» через марлечку…Зачем платить больше. Результат один и тот же», - признается Сердючка.

Напомним, Андрей Данилко "раздел" Пугачеву на глазах у миллионов, Галкин такого не простит.

Как сообщала Politeka, известный актер бросился за помощью для Андрея Данилко: что произошло и как спасти Верку Сердючку.

Также Politeka писала, что продюсер Андрея Данилко огорошил новым фото: кто оказался отцом Верки Сердючки.