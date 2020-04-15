Андрей Данилко, более известный под псевдонимом Верка Сердючка, поздравил Аллу Пугачеву с 71-летием

Артист опубликовал в своем Инстаграм фото молодой примадонны российской эстрады, у которой 15 апреля день рождения, пишет Рoliteka.net.

На архивном снимке Алла Борисовна позирует, сидя в бочке, вероятно, без одежды. Волосы звезды пышные, ведь такая прическа в то время была в моде. Пугачева широко улыбалась.

"С Днем Рождения, Алла!🥂🎊 🥂🎊 🥂🎊 🥂🎊🥂", - подписал фото Данилко.

Интересно, как отреагировал муж Пугачевой, Максим Галкин, на такое откровенное фото. А вдруг не простит?

За четыре час пост собрал более 13 тысяч лайков и много комментариев.

"Алле Здоровья! 😍😍😍😍😍😍😍😍🔥🔥🔥🔥🔥🔥❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏!Данилко Супер! 🔥🔥🔥🔥🔥Обожаю! ❤️❤️❤️❤️❤️👍👍👍👍", "А знаешь всё ещё будет...", "Самое клевое поздравление,браво!", "С днём рождения любимая ЛЕГЕНДА💖💗❤️", "Да,да!!!Интересно было бы увидеть вас снова вместе на корпорате.😊👍👍Двойная доза смеха😅😅😅😅", "С Днём Рождения, Аллочка !Фото Классное!👍🔥💞💐", "В 90ых организовывал её концерт!даже ходили за ручку! Легенда!много здоровья!!!а ещё водил ее Дочку на СВ Шоу к Верке Сердючке!,)", "Южный ветер ещё подует!👏👏", "С днём рождения 🥳", "Недавно переслушала ранее творчество! С днём рождения! 🥳", "Вау, какое фото", "Оригинально 👌", "Миллион милион алых роз! Хочется хочется подарить! С Днём Рождения её улыбок, радости, здоровья!", "С днем РОЖДЕНИЯ, АЛЛУ БОРИСОВНУ!!!!!!", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Андрей Данилко во время съемочного процесса почувствовал недомогание.

По словам очевидцев, он выглядел бледным, разговаривал с трудом и сильно потел. Выяснилось, что у Данилко возникли проблемы с сердцем. После того, как он отработал свою часть в съемках, ему пришлось удалиться в гриммерку, где ему оказали помощь.

Напомним, что Сердючка с мамой оторвалась на полную катушку, появились фото: «Как всегда с бутылкой».

Как сообщала Politeka, Данилко резко высказался об украинском патриотизме: "Грабят страну в вышиванке".

Также Politeka писала, что Андрей Данилко проболтался о романе с мамой Сердючки: интимные фото пары.