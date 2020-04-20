36-летняя украинская певица Джамала, которая находится сейчас в положении, частенько радует поклонников фото округлившегося животика

Как передает Polliteka.net, звезда поделилась свежими снимками в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в восхитительном образе. На Джамале черное платье с рукавами-фонариками и цветочным принтом. Изюминкой наряда стала зона декольте. Глубокий вырез засветил немного лишнее, но, видимо, артистка так и задумывала.

Идеальная укладка и нежный макияж дополнили романтический образ беременной Джамалы.

"Гарного настрою, друзі 😘 На цьому тижні чекайте багато музичних сюрпризів! І перший вже сьогодні - о 20.00 дивіться прямий ефір на @megogolive_ua #разомвдома #togetherathome", - подписала фото певица.

За пару часов пост собрал почти 20 000 "лайков". Пользователи засыпали артистку комплиментами.

"Дякую! Дуже мила! Я просто зачарована... Не даремно кажуть, що у вагітності є якась магія..."

"У вас дуже 😍 плаття"

"Мальчик или девочка?"

"Дуже гарна😍. На Ваші образи можна дивитися вічно💓"

Ранее мы сообщали, Джамала потрясла атмосферным фото с комнатным растением. Певица предстала в белой рубашке, прижав к груди большой зеленый лист. Звезда закрыла глаза и мило улыбнулась.

"Я не знаю, какую религию вы исповедуете, возможно, кто-то из вас атеист. 🤦🏽♀️ Но мне кажется, это все же могут быть знаки, чтобы сделать правильные выводы, задуматься над своим поведением, изменить свое отношение к окружающим, к природе, животных", - поделилась певица своими мыслями.

Напомним, беременная Джамала переплюнула саму себя и решилась на отчаянный шаг

А еще Politeka писала, что Джамала честно призналась в своем страшном недуге

Также Politeka сообщала, что беременная Джамала удивила позами, развалившись прямо на полу