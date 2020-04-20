36-летняя украинская певица Джамала, которая находится сейчас в положении, частенько радует поклонников фото округлившегося животика
Как передает Polliteka.net, звезда поделилась свежими снимками в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в восхитительном образе. На Джамале черное платье с рукавами-фонариками и цветочным принтом. Изюминкой наряда стала зона декольте. Глубокий вырез засветил немного лишнее, но, видимо, артистка так и задумывала.
Идеальная укладка и нежный макияж дополнили романтический образ беременной Джамалы.
"Гарного настрою, друзі 😘 На цьому тижні чекайте багато музичних сюрпризів! І перший вже сьогодні - о 20.00 дивіться прямий ефір на @megogolive_ua #разомвдома #togetherathome", - подписала фото певица.
За пару часов пост собрал почти 20 000 "лайков". Пользователи засыпали артистку комплиментами.
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"У вас дуже 😍 плаття"
"Мальчик или девочка?"
"Дуже гарна😍. На Ваші образи можна дивитися вічно💓"
Ранее мы сообщали, Джамала потрясла атмосферным фото с комнатным растением. Певица предстала в белой рубашке, прижав к груди большой зеленый лист. Звезда закрыла глаза и мило улыбнулась.
"Я не знаю, какую религию вы исповедуете, возможно, кто-то из вас атеист. 🤦🏽♀️ Но мне кажется, это все же могут быть знаки, чтобы сделать правильные выводы, задуматься над своим поведением, изменить свое отношение к окружающим, к природе, животных", - поделилась певица своими мыслями.
Напомним, беременная Джамала переплюнула саму себя и решилась на отчаянный шаг
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