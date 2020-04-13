Украинская певица Джамала, которая вскоре во второй раз станет мамой, показала, как выглядит в обтягивающей кофте

Звезда хвасталась большим животом прямо на полу, пишет Politeka.net.

Артистка позировала в прозрачном топе с коричневым принтом. Сквозь наряд, кроме прелестей в лифчике, был виден большой живот.

Игривая Джамала улыбалась, наклонясь к камере, либо представ в профиль.

Кроме указанного верха, на звезде были темные джинсы с дырами в районе колен.

Певица распустила волосы и улыбалась в камеру. На лице красотки, вероятно, не было ни грамма макияжа.

"Утренняя", - подписала кадры артистка.

За семь часов пост собрал почти 30 тысяч лайков и много комментариев.

"Чудесная 🖤", "Очень нежная и милая 🌸😊", "Ааааа!!!❤️ Поздравляю, как же круто!", "Джамала джан! Доброе утра. Береги себя , мы очень тебя любим", "Солнышко Джа 🌞💛🧸🥰", "Какая красивенная ❤️❤️", "Пузатик Маршалла🥰", "❤️❤️❤️ будь здорова", "Необыкновенный талант Души ❤️❤️❤️❤️", " Нежные и тёплые фото😍", "Красотулечка!!!! В этот раз в ожидании дочурки!! 😍", "КРАСОТА❗", "Невероятная ❤️", "Я очень хочу чтобы у вас родилась девочка! Доброго утречка! ❤️", "по животику видно что будет мальчик 😁", "Красавица 🙌🙌🙌🙌❤️❤️❤️", "Хорошего дня Вам 🌅", "Нежная, хрупкая ...", "Какая вы красивая", - написали пользователи сети.

Напомним, Джамала позировала на полу, приложив руку к животику. Она приподняла подбородок в сторону и закрыла глаза. При этом ее волосы были распущены и спустились с плечей.

В посте звезда призналась, что первая беременность была ею проведена в работе. Также артистка активно занималась спортом и встречалась с друзьями.

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