Украинская певица Джамала вспомнила историю из своего детства

Как сообщает Poiteka.net, беременная во второй раз Джамала строго придерживается режима самоизоляции и остается дома вместе с мужем и сыном. При этом певица старается не скучать и развлекать своих поклонников - она регулярно устраивает онлайн-концерты и джем-сейшены с музыкантами, исполняя каверы на известные хиты и свои песни.

Кроме того, она демонстрирует стильные луки даже на карантине, и много времени посвящает двухлетнему сыночку Эмиру. На этот раз она вспомнила, чем успела переболеть в детстве.

««Не делайте мне больно, я вам песенку спою!» - так я говорила в детстве, когда попадала к врачу😂. Конечно же, как и все дети, я страшно боялась врачей. Помню, что в 6 лет у меня были частые отиты, мне было очень больно😭», - вспомнила Джамала на своей странице в Instagram.

Она также добавила, что когда ей было 18 лет, на первом курсе консерватории, она заболела скарлатиной.

«Меня положили в инфекционную больницу, на 40 дней поместили в карантин. Это была какая-то программа «За стеклом», потому что с сестрой и одногруппниками, которые приезжали ко мне, мы виделись только через стекло», - написала певица.

Она также обратилась к врачам, которые борются с китайским вирусом, выказав им сво благодарность и поддержку.

«Вот и сейчас особо хочется выразить свою поддержку и благодарность врачам, которые в это сложное время спасают жизни! Давайте их беречь, ведь они очень важны и нужны нам. Все мы знаем, что во время болезни ничто не радует — ни семья, ни профессия, а врачи продлевают наши жизни, спасают, помогают нам», - резюмировала Джамала.

К своему посту она прикрепила несколько снимков из разных этапов своей жизни. На одном снимке девушка показала, как выглядела в детстве: совершенно другая, милая улыбка, красное платьице и бантики - незаменимый предмет каждой маленькой моднице.

На другом она показала фото в компании врачей, которые помогали ей во время родов.

Напомним, что Джамала показала животик и поплатилась, ее секрет раскрыли: "Снова будет...".

Как сообщала Politeka, беременная Джамала выбрала песню для Евровидения 2020, украинцы в восторге: «Не пропустите».

Также Politeka писала, что Джамала возвращается на Евровидение, несмотря на карантин: «Это будет божественно».