Шоу «Голос країни» идет на «1+1» уже 10 лет. За это время десятки талантливых ребят смогли засветиться на проекте и добиться высот

Politeka.net вспоминала, как выглядели известные сегодня звезды во время участия в шоу «Голос країни», когда о них мало кто знал.

Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия сегодня очень популярна как артистка и вокалистка. А начинала она свой путь в 7 сезоне шоу. Ее тренером был Сергей Бабкин, который помог артистке дойти до финала шоу.

Скандальная MARUV пробовала свои силы и в «Голос країни», и в «Х-фактор». Правда, ни в одном из проектов она далеко не прошла. Зато смогла прославиться самостоятельно, став одной из самых эпатажных звезд украинского шоу-бизнеса.

Никита Алексеев, более известный как певец ALEKSEEV, участвовал в 4 сезоне проекта. Его наставником была Ани Лорак, которая и помогла ему снять первый клип. Сегодня ALEKSEEV активно гастролирует по странам СНГ и даже представлял Беларусь на песенном конкурсе Евровидение.

Солистка группы KAZKA Александра Зарицкая тоже участвовала в 4 сезоне шоу. Тогда она рассказывала, что не стесняется своей фигуры, но с тех времен серьезно похудела.

Андрей Хайат, более известный под псевдонимом KHAYAT, занял в проекте третье место. Он был в команде Тины Кароль.

Напомним, что эпатажная MARUV показала роскошные формы в одной сетке: «Настоящая богиня».

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