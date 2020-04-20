33-річна українська співачка, учасниця «Жіночого кварталу» і суперфіналістка шоу «Голос країни-7» Віра Кекелія зачарувала новим фото

Як передає Politeka.net, зірка поділилася свіжим знімком у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала разом з чоловіком, 26-річним співаком Романом Дудою - при чому обидва в однакових білих футболках.

Парочка зробила селфі крупним планом. Блакитноока Віра нафарбувала губи червоною помадою і злегка посміхнулася. Чоловік засвітився з більш серйозним виразом обличчя.

У підписі до фото Кекелія поділилася сокровенним, на неї нахлинула ностальгія після останнього ефіру "Голосу" - спецвипуск шоу від 19 квітня 2020 був присвячений найбільш яскравим виступам учасників за всі десять сезонів проекту (щоб поливитися відео, проскролльте вниз).

"Друзі, мій Instagram просто тріщить від ваших постів мого виступу на Голосі Країни! Спасибі величезне кожному за всі пережиті емоції разом зі мною! Вчора ми всі разом згадали, як це було, як все починалося! Але...витирайте сльози;))) все добре, світ прекрасний і щедрий;) головне захотіти взяти те, що тобі треба;))) Від нас з Ромою всім великий привіт і поздоровлення зі Святом;)))", - написала Віра.

Шанувальники розділили переживання разом зі своїм кумиром, засипавши співачку похвалами. Однією з перших пост артистки прокоментувала її колега по Кварталу і подруга Марта Адамчук: "Так, я вчора думала - ну тепер то ми б стояли там, за екраном у підтримці одна одної!)) Люблю ❤️" - "так, Мартусичка❤️Люблю"

"Від вашого виступу завжди мурашки по шкірі.спасибі велике💞"

"Неймовірна, щира і зворушлива! ❤️Нехай все виходить і далі! 🙌"

"Ви - богиня! Особливо люблю дивитися, як ви "Гриця" зробили, магія якась ♥️ І у Романа тембр шикарний, було б круто слухати вас разом😍"

"Обожнюю Ваш голос, його силу, тембр! Мене мурашило під час вчорашнього виступу 😍"

"У мене досі мурашки від вашого голосу !))"

Раніше ми повідомляли, наприкінці лютого Кекелія здивувала публіку повідомленням про вагітність. Красуня похвалилася кругленьким животиком. Це буде перша дитина, як у Віри, так і в її чоловіка.

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