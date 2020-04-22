Тіна Кароль та Дан Балан вже другий рік поспіль не дають спокою своїм шанувальникам, приховуючи реальні стосунки

Рoliteka.net вирішила згадати екранну історію любові, яка рано чи пізно буде мати розв'язку. До речі, співробітник телеканалу "1+1" якось обмовився, що Кароль і Балан вже живуть разом. Про це нібито заявив Потап під час обговорення ефіру по відеозв'язку.

Молдавський співак Дан Балан став тренером дев'ятого сезону проекту «Голос». І практично відразу шанувальники стали помічати, що між новим тренером і красунею Тіною Кароль пробігла іскра. Артисти і самі, як могли, підігрівали інтерес до своїх персон, постійно підсилюючи градус. Так, в одному з останніх шоу в Україну приїхала мама Дана Балана, яка познайомилася зі співачкою особисто.

Нагадаємо, що на початку стосунків Дан Балан прозвав Кароль «кенгурушем» і навіть подарував їй іграшкового кенгурятко з запискою "Ти моя кенгуруш". Спочатку співачка вважала, що Балан намагається задобрити її як суперника, але після почала відповідати на загравання музиканта.

Як розповідає Тіна, коли поруч Балан, вона починає бентежитися. Це чудово видно на ефірах.

Відносини Балана і Кароль стрімко розвивалися і вже взимку 2019 року вони записали спільну пісню «Додому». Коли артисти презентували пісню, вони співали в один мікрофон. Губи зірок були в міліметрі один від одного. Балан зізнався, що це була ідея Тіни.

Залицяння продовжилися і в новому сезоні. Парочка регулярно танцює, обіймається і заграє один з одним.

Нагадаємо, що Кароль показала, як їй живеться разом з коханим чоловіком: "Дан допомагав прикрашати будинок?".

Як повідомляла Politeka, Кароль і Балан вирішили показати свою історію кохання, українці дочекалися: "Ідеальна пара!".

Також Politeka писала про те, що Кароль показала, як спокушає Балана несподіваним чином: "В міліметрі від поцілунків...".