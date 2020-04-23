Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", появилась в пеньюаре 

Фанаты артистки, которые создали страничку посвященную кумиру, опубликовали очередное горячее фото, пишет Politeka.net

На снимке Ольга Серябкина позирует в полосатом пеньюаре нежного цвета и черным кружевом. 

Певица села на кресло и прижала ноги к груди. При этом красотка нагнулась, едва не выронив прелести из одежды. 

Оля распустила волосы и смотрела в камеру. Певица открыла губы и выглядела при этом очень соблазнительно. 

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За 11 часов пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев. 

"Красава❤️❤️", "Молоденькая совсем))", "Спокойной ночи, Ольга", "Лелик, ты почему такая грустная всегда?)) 😍..", "Класс", "шикарная,замуж бы забрал", " Просто прелесть", "Не узнать!", "Спокойной ночи, крошка", "Живот скрутило!)пройдет", "Красивая девочка!!!🔥", "Какая красотка как я был хотеть рядом с ней))", "Богатой будешь?", "Классная", "Котик😍", "Секси", "Очень не очень", "Шикарная", "Возьми меня деткааа😌😁", "Все комментарии тебе 👏", - написали пользователи сети. 

Напомним, Оля Серябкина  позировала перед зеркалом. 

Звезда стояла в лифчике, из которого выпирали сочные груди. Тонкие лямки белья едва удерживали лифчик, в котором біли прелести Ольги. 

Стройные ножки, тонкая талия и красивый живот также заслуживают внимания. 

Кроме того, на звезде были белые трусики-шорты на высокой посадке. 

Ранее сообщалось, Оля Серябкина предстала в светлом купальнике с крупными горошинами.

Купальный наряд имел тонкие бретельки и глубокой декольте. Певица потянула за одну из лямок, будто пытаясь освободиться от тугого купальника. 

Напомним,  экс-солистка "Серебро" сверкнула изгибами в пикантных позах: "Просто бомба!"

Как сообщала Politeka, экс-солистка "Серебро" в одном купальнике показала, чем искушает мужчин: "Жарко тебе"

Также Politeka писала, что полуголая экс-солистка "Серебро" Серябкина подразнила фанатов: "Какая же Оля ты..."