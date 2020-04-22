Ольга Бузова и Лера Кудрявцева во время прямого эфира в Instagram поговорили на сокровенные темы

В частности Ольга Бузова спросила у коллеги, как та решилась родить ребенка, будучи в достаточно зрелом возрасте.

"Очень хотела, очень. Я бы все за это отдала. Я настолько этого хотела, что страшно не было", – призналась Лера, и задала встречный вопрос.

Бузова ответила, что будет счастлива, если забеременеет, однако не уверенна, что у нее получится.

"Я ни разу в жизни не была беременна. Вот клянусь! Ни разу в жизни", – призналась певица. При этом Бузова уточнила, что всегда предохранялась, но был и период, когда она хотела завести ребенка. Сейчас, скорее всего, спасет только чудо.

"Когда был еще брак, мы пытались, но не получалось по определенным причинам. Если сейчас это чудо произойдет, я бы родила", – заявила певица.

Лера Кудрявцева пожелала, чтобы это исполнилось: "Посылаю тебе: беременей, беременей, беременей".

Бузова добавил, что мечтает о полноценной семье. Также она рассказала, что уже устала слышать вопрос о том, когда она родит. "Хочу, чтобы от меня уже отстали все", – заявила певица.

Напомним, что Ольга Бузова ошарашила видом без макияжа и прически: "Это залысина?".

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