Ольга Бузова и Лера Кудрявцева во время прямого эфира в Instagram поговорили на сокровенные темы
В частности Ольга Бузова спросила у коллеги, как та решилась родить ребенка, будучи в достаточно зрелом возрасте.
"Очень хотела, очень. Я бы все за это отдала. Я настолько этого хотела, что страшно не было", – призналась Лера, и задала встречный вопрос.
Бузова ответила, что будет счастлива, если забеременеет, однако не уверенна, что у нее получится.
Новая цена на газ, крах доллара и заявление Зеленского о выборах - главное за ночь
Путина "раздавили" из-за падения цен на нефть, яркая карикатура: "Лихие 90-е"
Русская Кардашьян крупным планом показала свои необъятные формы: "Огонь!"
В Пенсионном фонде сделали важное заявление: "не получат пенсии те, кто..."
"Я ни разу в жизни не была беременна. Вот клянусь! Ни разу в жизни", – призналась певица. При этом Бузова уточнила, что всегда предохранялась, но был и период, когда она хотела завести ребенка. Сейчас, скорее всего, спасет только чудо.
"Когда был еще брак, мы пытались, но не получалось по определенным причинам. Если сейчас это чудо произойдет, я бы родила", – заявила певица.
Лера Кудрявцева пожелала, чтобы это исполнилось: "Посылаю тебе: беременей, беременей, беременей".
Бузова добавил, что мечтает о полноценной семье. Также она рассказала, что уже устала слышать вопрос о том, когда она родит. "Хочу, чтобы от меня уже отстали все", – заявила певица.
Напомним, что Ольга Бузова ошарашила видом без макияжа и прически: "Это залысина?".
Как сообщала Politeka, Оля Бузова рухнула со сцены во время концерта, дикий конфуз попало на видео: "Да она в го...".
Также Politeka писала, что у Ольги Бузовой расставили все точки по поводу ее беременности: "Познакомила с родителями...".