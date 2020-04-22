Регина Тодоренко показала не совсем удачный наряд во время подготовки в гримерке к выпуску эфира собственного шоу

Уже несколько недель, как был введен режим карантина, поэтому многие звезды отменили свои съемки, публичные мероприятия и работу в целом. Регина же решила не останавливать свои планы, поэтому принимала участие в съемках сразу нескольких проектов и даже удивила довольно необычным кадров из гримерки, пишет Рoliteka.net.

В этот раз звезда предстала в костюме нюдового оттенка с ярким макияжем на лице и во врем укладки своих пышных волнистых волос. Звезда позировала разбутой, сидя за столом и ярко улыбаясь на камеру. Именно раззутые ноги звезды и привлекли внимание фанатов.

«#10фактовобомне

Отгадайте, какие из них ложные ! Пишите в комментах)

1. В 15 лет раздавала флаеры на Дерибассовской улице, а на заработанные деньги покупала духи.

2. Я - дипломированный логист.

3. Выпустила музыкальный альбом FIRE, на обложке которого обнаженная.

4. Любимое блюдо - кактусовый суп

5. Мой голос можно услышать в песне Ани Лорак «Оранжевые сны»

6. Я являюсь членом братства трески и потрохов в Португалии

7. Мне вживили сухожилие горной овцы (хожу с ним по сей день)

8. Я пилотировала самолёт и посадила его самостоятельно на одной из самых опасных взлетных полос в мире

9. Получила #ТЭФИ как лучшая Ведущая утреннего шоу выходного дня.

10. За все время путешествий в тревел-шоу #ОрелиРешка потратила полмиллиона долларов», - написала под постом звезда, однако многих заинтересовали именно ноги звезды большого размера.

До этого звезда появилась перед поклонниками в белом обтягивающем платье длинны миди, которое идеально подчеркивает ее стройную фигуру. Сам наряд дополняет геометрический вырез и рукава-буф. Дополнила наряд Регина массивным колье с камнями и такого же дизайна серьгами с крупными блестящими камнями.

А вот волосы Тодоренко уложила в копию прически знаменитой певицы и актрисы Мэрилин Монро.

«#самолюбование , буквально минутка 😂🙈», «#маскактоты Вот и сказке пришёл конец, а кто смотрел шоу - молодец!) Финал совсем скоро ! Вы за кого болеете?», - написала артистка.

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