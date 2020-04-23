Фото говорят сами за себя

Мы привыкли видеть звезд во всей красе: с объемными прическами, эффектным макияжем и в ослепительных нарядах. Но в обычной жизни они не стесняются показать свое настоящее лицо – с морщинами, темными кругами под глазами и следами от пластики

Politeka собрала показательные фото знаменитостей без прикрас.

Анну Седокову без макияжа не узнать. Обычно певица при помощи косметики умело меняет форму глаз и носа, поэтому с чистым лицом она выглядит совсем иначе.

Снимки бывшей солистки «Время и Стекло» Нади Дорофеевой без макияжа вызвали фурор в сети - на них подопечная Потапа выглядит совсем как ребенок.

Вера Брежнева спокойно относится к своей внешности и может показать себя без грима.

Ани Лорак без косметики выглядит очень молодо и свежо.

А вот Насте Каменских вообще не нужно переживать. 32-летняя певица выглядит отлично, поэтому смело постит селфи и другие снимки без макияжа.

Ольга Сумская тоже не боится продемонстрировать себя без фильтров и косметики.

Телеведущая Маша Ефросинина часто показывает себя без косметики и прически и не пытается скрыть недочеты во внешности при помощи правильного света или фотошопа.

Алла Пугачева, которая 15 апреля отметила 71-летие, совсем не стесняется показывать себя настоящую. Примадонна и без макияжа выглядит моложе своих лет.

Своей внешностью Любовь Успенская обязана регулярным уколам красоты и нескольким пластическим операциям. И если с макияжем она выглядит несколько вульгарно, то без косметики - совсем другой человек.

48-летняя Лера Кудрявцева, которая недавно удалила силиконовую грудь, абсолютно не выглядит на свои годы, особенно на фото без макияжа.

Напомним, что Лорак с дочерью засветилась с известным красавчиком, Лазарев кусает локти.

Как писала Politeka, располневшую Настю Каменских в лифчике высмеяли за странное видео со сковородкой.

Также Politeka писала, что Брежнева похлопала себя по груди и показала, в чем ходит перед Меладзе.