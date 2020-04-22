Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала стройную фигуру в стильном наряде во время прогулки по цветущей улице

Каждый день Даша старается пополнять социальные сети стильными снимками со своих сфотосессий, делится кадрами с тренировок и хвастается домашними любимчиками - собачками Луной и Чичи. После введения карантина в профи артистки стало намного меньше жарких кадров, однако звезда не перестает интриговать поклонников новыми образами, пишет Politeka.

В этот раз знаменитая певица и модель примерила на себя стильное бархатное платье черного цвета, такого же оттенка укороченные перчатки и массивные ботинки на шнуровке. На певице можно заметить яркий макияж с акцентом на алые губы, а ее волосы завязаны в аккуратный пучок.

«Всем, кто остановился, и перестал есть пасочки посвящается... Если что, я не с вами🤣», - написала Даша под новым постом.

Поклонники тут же отреагировали:

«Тебя это никак не портит🔥😍», «😂😂😂 я тоже!! И не знаю когда это закончится вообще 🐒», «Секси Никита❤️», «Ахе**нная 🔥🔥🔥🔥», «Шикарная ❤️», «Пасочно-колбасная диета и марафонское лежание в кровати-наше здоровье и красота!!!🔥», «Даша вы красавица, такую крошку не испортить.❤️🔥», «Вы очень красивая😍😍😍», «Просто прелесть🔥🔥🔥».

Ранее на новом фото артистка появилась в комнате с панорамными и светлыми окнами. На ней: черная джинсовая юбка и серий свитер, подчеркнувший ее формы. Волосы Даши собраны в высокий тугой пучок, а на ее лице легкий макияж. Сама она смотрит в сторону от объектива с серьезным выражением лица.

«Дикость, когда люди говорят: “Боже всё время голая, всё время с голой жопой.” Очень жаль таких людей, потому что для меня обнаженное тело — это искусство. Это самое искреннее состояние женщины. Я не буду говорить банальных фраз о том, что человек приходит в мир голый. Человек во время самых сокровенных событий голый. Люди это всё оскверняют и, в силу каких-то своих внутренних преломлений, относятся к этому по-другому»», – написала Даша под новым постом.

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