Нос является самой выразительной частью лица человека, его размер и форма предопределяют восприятие лица в целом. Именно поэтому ринопластика — одна из самых популярных пластических операций, в частности среди знаменитостей.

Politeka собрала показательные фото знаменитостей до и после ринопластики.

До операции у Виктории Бекхэм была искривленная перегородка, вздернутый кончик носа и широкая переносица. Пластический хирург мастерски выполнил свою работу и теперь лицо Виктории выглядит абсолютно гармонично.

Одна из самых красивых женщин мира Анджелина Джоли, в отличие от многих коллег по цеху, не скрывает, что корректировала свой нос и перенесла операцию по сужению перегородки.

Кристина Орбакайте с детства недолюбливала свой нос: «К моему длинному носу всегда было повышенное внимание, меня в детстве из-за носа даже звали Буратино». Хирургическое вмешательство оказалось очень удачным, новый нос смотрится очень аккуратно.

На Меган Фокс вообще «нет живого места» — актриса сделала много пластических операций и ничуть этого не стесняется. Изменения коснулись и носа — Меган подкорректировала его кончик и сделала чуть тоньше.

Дженнифер Энистон решилась на ринопластику и сделала свой нос более изящным, поскольку опасалась, что ей будут доставаться только роли непривлекательных персонажей.

Большой нос Ксении Собчак всегда был поводом для насмешек со стороны недоброжелателей, поэтому Ксения решилась на ринопластику. Хирург поработал добросовестно — новый нос телеведущей выглядит отлично.

Бейонсе, чтобы скрыть свое африканское происхождение, не только решилась на отбеливание кожи, но и уменьшила нос, который ей казался слишком широким.

Напомним, как выглядели первые мужья Джоли, Энистон, Лопес и других звезд: топ самых эффектных фото.

Как писала Politeka, Орбакайте показала редкие кадры своего отца с Пугачевой и раскрыла их главную тайну.

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