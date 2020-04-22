Больную раком Анастасию Заворотнюк выписали из больницы и сейчас она уже находится дома

Известная российская актриса перенесла тяжелую операцию и прошла реабилитацию после нее. Теперь она смогла вернуться домой, где за ней будет ухаживать ее семья. Из больницы ее забрал муж – популярный фигурист Петр Чернышов, который все время был рядом с ней на протяжении болезни.

Сам фигурист рассказал РосСМИ, что сейчас Заворотнюк чувствует себя хорошо, поэтому врачи разрешили ей вернуться домой.

Также стал известен официальный диагноз актрисы, о котором до этого СМИ писали лишь предположения от анонимных источников. Подтвердилось, что у актрисы была опухоль головного мозга, но речь не шла о смертельной форме рака. В прошлом году актрисе сделали две операции по удалению опухоли: одна из них прошла в Германии, а вторая – в Москве. В сети появился официальный документ с подтверждением диагноза актрисы.

Ожидается, что в будущем Заворотнюк сможет вернуться к полноценной жизни и даже съемкам в кино. Кроме того, друг семьи рассказал, что актриса уже общается с близкими, хотя и быстро устает. По его словам, Заворотнюк может ходить сама и находится в прекрасном настроении.

При этом он также отметил, что из-за гормональных препаратов актриса сильно набрала в весе, однако когда их прием прекратился, быстро похудела.

Напомним, "Внешность сильно изменилась": как сегодня выглядит больная раком Заворотнюк, в больнице все рассказали.

Как сообщала Politeka, состояние больной раком Заворотнюк резко изменилось, муж не отходит ни на шаг.

Также Politeka писала, что Заворотнюк не сдержалась и выдала все: «очень трудное время, подступают минуты отчаяния».