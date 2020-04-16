Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к подписчикам

В новом посте на своей странице в Instagram она затронула непростую тему.

"Мы сейчас с вами переживаем очень трудное время, порой даже подступают минуты отчаяния", – отметила она.

В связи с пандемией коронавируса в мире дочь известной актрисы напомнила подписчикам притчу о кольце Соломона. КАк, известно, там была фраза: "Все проходит, пройдет и это".

"В разные этапы жизни он мог прочесть на своем кольце магические фразы, которые отвечали на вопросы, терзавшие его", – напомнила Анна Заворотнюк.

Она призвала сейчас проявить "максимум терпения и внутренней собранности".

"Такие трудные минуты особенно объединяют людей, делая их добрее, мудрее и человечнее. Желаю вам всем здоровья, добра и любви", – закончила свое обращение дочь Анастасии Заворотнюк.

Напомним, Анна Заворотнюк "пролила свет" относительно своей "беременности".

Как известно, в последнее время в СМИ мусируются слухи о том, что Анна Заворотнюк якобы беременна. Поводом для появления таких слухов стало заявление Анны Заворотнюк о том, что она хочет стать мамой. Кроме того, на фото она начала прикрывать рукой живот.

"Анечка, в СМИ говорят, что ты беременна. Это правда?", - спросила одна из поклонниц.

На что Анна Заворотнюк ответила следующее: "Нет, не правда, как и все, что говорят в СМИ".

Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".

Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.

Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».