Дочь больной раком актрисы Анастасии Заворотнюк Анна обратилась к подписчикам
В новом посте на своей странице в Instagram она затронула непростую тему.
"Мы сейчас с вами переживаем очень трудное время, порой даже подступают минуты отчаяния", – отметила она.
В связи с пандемией коронавируса в мире дочь известной актрисы напомнила подписчикам притчу о кольце Соломона. КАк, известно, там была фраза: "Все проходит, пройдет и это".
"В разные этапы жизни он мог прочесть на своем кольце магические фразы, которые отвечали на вопросы, терзавшие его", – напомнила Анна Заворотнюк.
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Она призвала сейчас проявить "максимум терпения и внутренней собранности".
"Такие трудные минуты особенно объединяют людей, делая их добрее, мудрее и человечнее. Желаю вам всем здоровья, добра и любви", – закончила свое обращение дочь Анастасии Заворотнюк.
Напомним, Анна Заворотнюк "пролила свет" относительно своей "беременности".
Как известно, в последнее время в СМИ мусируются слухи о том, что Анна Заворотнюк якобы беременна. Поводом для появления таких слухов стало заявление Анны Заворотнюк о том, что она хочет стать мамой. Кроме того, на фото она начала прикрывать рукой живот.
"Анечка, в СМИ говорят, что ты беременна. Это правда?", - спросила одна из поклонниц.
На что Анна Заворотнюк ответила следующее: "Нет, не правда, как и все, что говорят в СМИ".
Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".
Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.
Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».