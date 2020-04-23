Не только женщины выставляют напоказ свои формы, мужчины-знаменитости тоже заполонили сеть своими откровенными снимками.
Politeka собрала фото звездных мужчин, которые работают над своим телом и любят похвастаться результатами тренировок.
50-летний российский актер и бодибилдер Сергей Глушко (Тарзан) любит раздеваться на камеру и демонстрирует, за что его полюбила Наташа Королева.
Его страница в Instagram пестрит пикантными фото и видео.
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Украинский певец Виталий Козловский на своей странице в Instagram тоже часто публикует провокационные снимки без одежды, хвастаясь кубиками пресса и накачанными мышцами.
Виталий Козловский известен не только своими песнями, но и бурной личной жизнью.
Он закрутил громкий роман с участницей шоу «Холостяк» и звездой «Плейбоя» Раминой Эсхакзай, пара даже планировала свадьбу, но счастье продлилось недолго.
Украинский хореограф и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма держит себя в прекрасной форме. Хореограф регулярно бегает по утрам и посещает спортзал.
Влад признался, что не любит сниматься топлес и хвастаться торсом во время фотосессий: "Я всегда немножко недоволен собой. Мне всегда кажется, что: "Вот недавно была форма получше. Поэтому чуть-чуть позже".
Тренер проекта «Зважені та щасливі», финалист шоу «Танці з зірками», а также главный герой 6 сезона романтического реалити «Холостяк» — Иракли Макацария тоже любит похвастаться накачанным телом.
Ранее Макацария признался, что не просто готов на длительные отношения с девушкой, он также задумывается о создании семьи и мечтает о детях.
Напомним, Влад Яма устроил с женой скандальную съемку прямо в ванной.
Как писала Politeka, сын Наташи Королевой удивил кадрами с горячей тренировки: "Пошел по стопам Тарзана".
Также Politeka писала, что Козловскому надоело молчать, певец раскрыл правду о своей ориентации.