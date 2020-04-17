37-летний украинский танцор, хореограф, а также судья популярных шоу талантов Влад Яма удивил интимным фото с женой

В этот раз артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал в неожиданном романтичном образе вместе с супругой, позирующей в пустой ванной, передает Politeka.net.

Как известно, после того, как завершился проект «Танцы со звездами» Влада Яма временно исчез из поля зрения, однако спустя время артист начал активно вести свой профиль в социальной сети Инстаграм. Танцор принялся хвастаться танцевальными роликами, семейными фото и трогательными кадрами с женой. В этот раз артист напомнил о себе романтичным кадром.

«Оказывается, фотосессии можно делать дома с фотографом на расстоянии в 400 км от моделей 🤷🏼‍♂️ 💛», - написал под кадром Влад.

Однако, ценили необычную съемку далеко не все.

«Как по мне, то странная фотка: пустая ванна, разные эмоции на лицах...», «Неоднозначное впечатление от идеи фото🙄», «💕💕💕И я такое фото хотела бы. Круто! 👍👍👍», «Очень романтическая фотография ♥️», «то ви ж води у ванну наберіть, замазури))».

До этого артист опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстал на скамье для жима лежа, при чем необычной, а деревянной. Яма от напряжения надул щеки, что аж стал красным.

Звезда предстал в серой футболке и черных шортах. Судя по подписи, снимок был сделан в Майами (США), где танцор успел побывать до карантина. К слову, за время изоляции Влад успел отрастить щетину и начал уж было прощаться со своей лысиной. Поэтому, неудивительно, что многих это фото запутало и заставило спрашивать, что у него с бородой. Очевидно, что Влад не сбривал растительность, а это просто архивный снимок.

"Выжмем пользу и сделаем выводы! Переживем, победим, станем еще сильнее!!!..💪😷🤔 #miami", - подписал фото Яма.

Поклонники успели за два часа поставить более 2000 "лайков", а также обсудить в комментариях внешность знаменитости.

Напомним, что Влад Яма показал, как развлекается с женой на диванчике: «Мурлыкают от счастья».

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