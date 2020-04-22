Наталья Горовая, приемная дочь украинского продюсера Потапа, сверкнула идеальной фигурой в одном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Доедая бублик, строчу текст. сколько килограмм ты набрал на карантине или самое время сравнивать себя настоящую и из 2017 года 😂👆🏻 Вс , 19.04, выбило меня колеи - я съела за день - кусочек пасочки (не фанат), 2 кусочка мяса (ПИШУ И ПРЯМО СЕЙЧАС ИСПЫТЫВАЮ ДЕЖАЮ 😍) , кучу картошки, хлеба , кушала после 19:00😂🎉 сорвалась с поста так сказать)», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Горовая позирует посреди ночи в одном купальнике с бутылкой алкоголя в руках. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вижу только дырку от бублика», «Умница, не стесняйся», «Какая же ты умница, не стесняйся», «Ух какая ты sexy», «богиня», - пишут они.

Как сообщалось ранее, 22-летняя приемная дочь украинского рэпера Потапа Наталья Горовая потрясла архивными фото, на которых похвасталась спортивной фигурой.

Девушка опубликовала в "сториз" в Инстаграм горячие кадры, ради которых не постеснялась облачиться в обтягивающий наряд или вовсе избавиться от одежды.

Так, первый снимок Наташа сделала в раздевалке спортзала, когда была, по ее словам, на 1-2 курсе. Девушка предстала в топе серого цвета и черных лосинах. Красотка удивила плоским животиком и крутыми бедрами.

"Ну... такой я была на 1/2 курсе, и все мои переписки с Машей Терлецкой были забиты жо*ами, к которым я стремилась. И вот, собственно, я обладаю жо*ой, которую я хотела, и быть такой худой я не хочу. Хотя хотела, пока не увидела все фотки свои старые", - разоткровенничалась в подписе Наташа.

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