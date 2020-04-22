Бывшая солистка ВИА Гры Санта Димопулос похвасталась фигурой в кокетливом леопардовом халатике

Украинская певица поделилась соблазнительным кадром на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото Димопулос сидит, подогнув под себя ноги, и ослепительно улыбается. Из одежды на красотке только короткий леопардовый халатик с черным кружевом и пушистое серое болеро с глубоким декольте. При этом звезда чуть приподнимает рукой юбку халатика, обнажая свои роскошные бедра и не только.

«Человек не может стоять на месте, он развивается либо деградирует – это давно известная всем истина. Сейчас для всех актуален вопрос саморазвития», - написала Димопулос.

Певица добавила, что решила делиться с поклонниками своими любимыми книгами.

В комментариях фанаты Санты обсуждают ее литературные вкусы и само фото. Фотография просто огонь

«Ты самая обаятельная и милая», «Фотография просто огонь», «Фотка нереальная», «Шикарная! И умная!», «Какая красивая», «Сочная такая, красавица», «Очень красивая девушка!!», - пишут люди.

Напомним, ранее Санта опубликовала в своем Инстаграм снимок, на котором позировала в платье. На фото очаровательная красотка была в облегающем наряде, благодаря которому были подчеркнуты все изгибы. На талии был пояс, выделивший тонкую талию звезды. Глубокое декольте позволило любоваться выпирающий грудью.

Небрежные локоны упали у лица певицы, также нельзя не заметить макияж в коричневых тонах.

Напомним, жгучая экс-ВИА Гра посветила идеальными изгибами в облегающем платье.

Как сообщала Politeka, Санта Димопулос и фитнес-тренер Каменских сошлись в спортивном батле: кто вышел победителем.

Также Politeka писала, что экс-ВИА Гра Димопулос впервые показала свою дочь от мужа старше на 18 лет.