Известная певица Санта Димопулос, экс-солистка ВИА Гры, показала свою дочь в Инстаграм

На фото можно увидеть малышку, которую Санта назвала Софией. Она была в шапочке и кофте. Можно увидеть специальные крепления, которые обычно в детских автомобильных креслах. Предположительно, малышку снимали в автомобиле. Отметим, что Санта замужем за Игорем Курченко, который старше певицы на 18 лет. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

"Знакомьтесь, принцесса София. Правда же мы похожи как две капли воды?", - написала Санта.

Фанаты успели поставить 15 тысяч лайков и написали несколько комментариев:

"Очень на папу похожа", "Какой ангелочек, на папу похожа и будет счастлива", "На папу похожа", "прелесть, по моему копия папы", "Ой, ну совсем не мамина", "Вы обе очень красивые, но совсем не похожи", "На папу похожа , красотка", "Не, папина дочка", "Чудная девочка! Счастья и здоровья ей", "Сладкая девочка, ангелочек маленький. Здоровье сладкой девочке".

Сообщалось, что известная певица и бывшая солистка ВИА Гра Санта Димопулос провела совместную онлайн-тренировку с фитнес тренером Насти Каменских Андреем Хомицким.

Отметим, что прямые эфиры в Инстаграм стали набирать популярность во время карантина. Многие звезды, в отсутствии возможности выходить из дому, начали проводить онлайн-созвоны с другими.

Так, известный тренер и спортсмен Андрей Хомицкий и певица Санта Димопулос провели тренировку в прямом эфире.

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