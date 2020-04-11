Известная певица и бывшая солистка ВИА Гра Санта Димопулос провела совместную онлайн-тренировку с фитнес тренером Насти Каменских Андреем Хомицким



Как передает Politeka.net, соответственную запись опубликовал тренер на своем Youtube-канала (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Отметим, что прямые эфиры в Инстаграм стали набирать популярность во время карантина. Многие звезды, в отсутствии возможности выходить из дому, начали проводить онлайн-созвоны с другими.



Так, известный тренер и спортсмен Андрей Хомицкий и певица Санта Димопулос провели тренировку в прямом эфире.

Хоть певице и прошлось попотеть, но все упражнения тренера она выполнила безупречно.

Спортивный батл длился почти час, и в итоге они оба остались довольны работой.

"Я и не думал, что Санта Димопулос на такое способна!", - восхитился тренер физической подготовкой певицы в подписи к видео.

Отметим, что за плечами у Санты немало достижений. Она стала чемпионкой мира по фитнесу, завоевала титул «Мисс Украина Вселенная-2006», успела поучаствовать в проекте «Фабрика звезд – 3», а также пела в группе «ВИА Гра».

С ранних лет она проявляла удивительную пластику и прекрасно танцевала. А вот тренер Насти Каменских и Потапа — Андрей Хомицкий — достаточно часто мотивирует своих фолловеров различными упражнениями.

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