Известная певица Санта Димопулос, бывшая солистка ВИА Гра, продемонстрировала прекрасную фигуру

Звезда опубликовала в своем Инстаграм снимок, на котором позировала в платье, пишет Politeka.net.

На фото очаровательная красотка была в облегающем наряде, благодаря которому были подчеркнуты все изгибы. На талии был пояс, выделивший тонкую талию звезды. Глубокое декольте позволило любоваться выпирающий грудью.

Небрежные локоны упали у лица певицы, также нельзя не заметить макияж в коричневых тонах.

Санта позировала приложив руку к бедру. Она стояла, смотрев в камеру. Она приподняла голову и приоткрыла губы.

В посте артистка призналась, что была в себе неуверена до 25 лет, пока не начала развиваться духовно.

"Можно 1000 раз знать, что у тебя классная фигура, красивое лицо и офигенные волосы, но избегать многие темы в компании, боясь показаться глупой🤦🏻‍♀️", - отмечает звезда.

Также Санта привела пример об успешной карьеристке, для которой "заботливые мамочки" рождения их детей и поездки куда-то с мужьям вызывают холод.

"Только вот уверенный человек порадовался бы за подругу, продолжая дальше заниматься СВОЕЙ карьерой", - написала артистка.

Поэтому Санта приходит к выводу, что уверенный в себе человек - это тот, кто не жалеет о своем выборе и доволен жизнью.

"Как его определить? От него никогда не услышать осуждения в чужой адрес. Да и вообще, есть ли смысл его вычислять? Наверное лучше отдать эту энергию на проработку своей уверенности?😉

А вы можете назвать себя «уверенным» человеком? 🤍", - поинтересовалась Санта и получила масу комментариев.

"Санта,ти просто красива от природы.Вот зачем ети комплексы", "Санта, Вы для меня не только икона стиля, а теперь и ооочень умная шикарная женщина 😍😍😍", "Нереальная!!", "Шикарный пост шикарной женщины ❤️", "Для меня Вы - идеал Женщины ❤️ И Мотивация становиться лучше ❤️", - написали пользователи сети.

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