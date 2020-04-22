Леся Никитюк похвасталась милым домашним фото со своим «другом» Джаредом Лето

Не так давно Никитюк опубликовала в своем Инстаграм видео своей беседы онлайн с американским актером и музыкантом Джаредом Лето. С тех пор украинская ведущая то и дело вспоминает звездного красавчика и с надеждой ждет новой «встречи» с ним. Как сообщает Politeka.net, артистка так замечталась, что решила, будто Лето подглядывает за ней.

Соответствующее фото Леся опубликовала в своем Инстаграм. На снимке она сидит у себя дома и спокойно ест пасту. Однако, если присмотреться, в окне за ее спиной можно увидеть Джареда, тайком заглядывающего в комнату.

«А вы подглядываете за соседями во время карантина?», - подписала явно отфотошопленный снимок Никитюк.

Ее поклонники тут же забросали ее комментариями.

«Смотреть можно, трогать нельзя», «А он в курсе вообще за кем он подглядывает?», «Любовь она такая», «Паходу кто-то позарился на твои спагетти», «Ооо твой дурачек», «Блиин, какой молодец, пешком пришел с другого конца света! Вот это любовь так любовь!», - пишут люди.

Напомним, ранее Леся показала часть своего разговора с всемирно известным американским актером и музыкантом Джаредом Лето. После неловкой беседы сама Леся рассказала, что ей очень стыдно, ведь она плакала, пищала и не могла сдержать эмоций. А также Лесе очень стыдно, ведь она назвала звезду «дурачком» по неловкой случайности.

"Я вела себя как дура, даже забыла английский совершенно. У меня чуть сердце не разорвалось. И я даже несколько раз назвала дурачком. Наверное, хорошо, что он не понимает украинский! Боже, я такая тупая", – сказала Никитюк в своих Стори, утирая слезы радости после эфира.

Напомним, Никитюк в коротеньком топе показала, чем соблазняет мужчин: не устоит даже Джаред Лето.

Как сообщала Politeka, Никитюк оконфузилась во время беседы с Джаредом Лето.

Также Politeka писала, что Никитюк без стыда устроила с Джаредом Лето жаркий флирт: "Ты один дома?".