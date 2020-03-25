Известная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о невероятном для нее событии - она смогла лично поговорить со своим кумиром Джаредом Лето

Артистка рассказала на свтоей странице в социальной сети Инстаграм о том, как во время эфира Джареда она смогла поговорить с ним лично, что стало для нее полным шоком. Звезда не смогла скрыть чувств и расплакалась прямо перед камерами, пишет Politeka.

Так, Леся показала часть своего разговора с всемирно известным американским актером и музыкантом Джаредом Лето. После неловкой беседы сама Леся рассказала, что ей очень стыдно, ведь она плакала, пищала и не могла сдержать эмоций. А также Лесе очень стыдно, ведь она назвала звезду «дурачком» по неловкой случайности.

"Я вела себя как дура, даже забыла английский совершенно. У меня чуть сердце не разорвалось. И я даже несколько раз назвала дурачком. Наверное, хорошо, что он не понимает украинский! Боже, я такая тупая", – сказала Никитюк в своих Стори, утирая слезы радости после эфира.

Поклонники пришли в небывалый восторг от увиденной записи, ведь для них Джаред – такой же кумир, как и Леся. Стоит также отметить, что звезда не раз мечтала о встрече с певцом, а также множество раз публиковала его фото у себя на странице.

До этого, по словам звезды, когда она была в Китае во время отпуска, то еще тогда, несколько месяцев назад, носила маску и если бы она знала о скором наступлении эпидемии, то запаслась бы масками в большем количестве.

На самом фото Леся позировала в коротенькой кожаной мини-юбке с замком спереди, аккуратной черной кофте и в болотного цвета ботильонах на невысоком каблуке. Дополнила свой "образ дня" ведущая маленькой сумочкой такого же оттенка, как и ее одежда.

Причем в подписи звезда так же рассказала о планах на ближайшее время. предоставив поклонникам возможность провести свое время с ней, пусть и в виртуальном режиме:

"Задолго до карантина .. я еще тогда так радовалась ... столько масок здесь в магазинах, разноцветных, с рисунками и без ... Дура🙈 поэтому набери оптом😆 Ну а пока мы сидим по домам: уважаемые поклонники приглашаю вас на «Карантинные Вечера с Лесей Никитюк» 😆😆😆".

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