Дочь Елены Кравец из «Квартала 95» Маша показала поклонникам, как развлекается на карантине

Об этом сообщает Politeka ссылкой на Instagram звезды.

«…с каждым приездом Одесса всё прекраснее», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке дочь Кравец позирует на фоне моря в Одессе, демонстрируя всем свою безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«видно, карантина придерживаешься, молодец», «невероятная», «вау, красотка!», «прекрасная», «ну ничего себе красота», «очень хорошо», «ты прекрасная просто», - пишут они.

Как сообщалось ранее, наследница Елены Кравец продолжает поддерживать связь с поклонниками.

На этот раз Мария Кравец решила поделиться с подписчиками новыми яркими снимками, которые она сделала в условиях карантина.

"Как ваш карантин?", - подписала она фото, на которых ее можно увидеть без макияжа в домашнем образе.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и продолжили диалог с дочкой звезды из "Квартала 95".

"В работе. А твой?", "Машулик, Вау!", "Красивая Маша", "Очень красива. Вот бы мне быть такой", "Красотка,как и мамочка", "Красавица какая", "Какая же красивая", "Как обычно, все тихо, спокойно, и людей на улицах города мало, тишь да гладь", "Моя жизнь сплошной карантин", "Ты невероятная красотка", "Карантин проходит прекрасно, как у тебя?", - написали они под публикацией.

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