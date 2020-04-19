Дочь Елены Кравец из «Квартала 95» Маша показала поклонникам, как развлекается на карантине
Об этом сообщает Politeka ссылкой на Instagram звезды.
«…с каждым приездом Одесса всё прекраснее», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованном снимке дочь Кравец позирует на фоне моря в Одессе, демонстрируя всем свою безупречную фигуру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«видно, карантина придерживаешься, молодец», «невероятная», «вау, красотка!», «прекрасная», «ну ничего себе красота», «очень хорошо», «ты прекрасная просто», - пишут они.
Как сообщалось ранее, наследница Елены Кравец продолжает поддерживать связь с поклонниками.
На этот раз Мария Кравец решила поделиться с подписчиками новыми яркими снимками, которые она сделала в условиях карантина.
"Как ваш карантин?", - подписала она фото, на которых ее можно увидеть без макияжа в домашнем образе.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и продолжили диалог с дочкой звезды из "Квартала 95".
"В работе. А твой?", "Машулик, Вау!", "Красивая Маша", "Очень красива. Вот бы мне быть такой", "Красотка,как и мамочка", "Красавица какая", "Какая же красивая", "Как обычно, все тихо, спокойно, и людей на улицах города мало, тишь да гладь", "Моя жизнь сплошной карантин", "Ты невероятная красотка", "Карантин проходит прекрасно, как у тебя?", - написали они под публикацией.
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