Певица, актриса и модель Даша Астафьева показала жаркий весенний ролик в новом стильном образе

Даша решила прокомментировать ситуацию с продлением карантина до 11-го мая, написав пост в социальной сети Инстаграм под новым видео. В ролике звезда примерила на себя стильное черное платье из бархата, приятно удивив солнечными кадрами, пишет Politeka.

Так, Даша решила показать, как веселится в виде горячей дивы. Девушка дополнила свой яркий лук массивными ботинками на шнуровке, кожаными укороченными перчатками и использовала накладные пряди для высокого хвоста с крупной резиной.

Свой образ Даша примерила для ролика, в котором рассказала о конкурсе - девушка хочет подарить поклонникам поездку на Мальдивы, так как все уже устали от карантина:

«Мы все устали от сложившейся ситуации... Наверняка, многие из вас уже мечтают о том, куда отправятся по окончании карантина... Я могу вам помочь!», - написала Астафьева.

Вот что ответили поклонники:

«Пусть выиграет тот, кто больше всего нуждается🙌Но ,а я не отказываюсь от победы❤️ Всем удачи!», «Ура ура!!! Мальдіви моя мрія!❤️», «Клаааааас😍😍😍 уже худее Каменских😍 всем удачи 🙌ну а мне победы ❤️❤️❤️», «🔥 даа, сейчас бы на солнышко ❤️», «Участвую! Всем удачи😍», «Не ври».

Ранее мы сообщали, что украинская певица Оля Полякова, которая во время карантина проводит игру «Правда или действие» со звездами, устроила настоящий батл с Дашей Астафьевой.

Запись прямого эфира появилась на странице Ольги Поляковой в Инстаграм. Девушки сыграли в игру «Правда или действие», в процессе которой отвечали на разные провокационные вопросы, а также выполняли задания друг друга.

Сообщалось, что украинская певица Даша Астафьева в облегающем платье впечатлила провокационным снимком.

В этот раз на ее странице в Instagram появилось фото, на котором певица позировала спящей в довольно необычном для нее образе, на удивление скромном.

На снимке Астафьева лежит на подушке в длинном обтягивающем платье, которое удачно подчеркивает все ее изгибы и внушительную грудь. Волосы артистки растрепаны, а ноги босые.

Напомним, Астафьеву оставили без белья, чтобы поджечь в прямом эфире

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