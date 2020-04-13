Украинская фешн-фотограф и звезда шоу "Топ-модель по-украински" Соня Плакидюк опубликовала откровенное фото украинской певицы Даши Астафьевой

Звезда сделала фото красотки, которая предстала практически полностью обнаженной, пишет Politeka.net.

Астафьева расположилась на сером кресле, уложив ноги на второе. Звезда растянулась и выгнулась, продемонстрировав идеальные формы.

Невооруженным взглядом виден плоский живот и тонкая талия певицы.

Артистка подняла одну руку над головой, а второй прикоснулась к лицу, будто закрывая его.

На Астафьевой - одни черные трусики на высокой посадке, а также несколько браслетов.

Фото получилось невероятно горячим.

"В поездки я не беру с собой камеру, но беру телефон... и Астафьеву😋❤️ ", - подписала снимок Плакидюк.

За 40 минут пост собрал более 9000 лайков и много комментариев.

"Пойду и себе выставлю эту красоту... ни дня без сладкого😂💋", "Айфон+Да=супер набор💜", "Святые небеса, как красиво!", "Какой кадр!🤤🔥", "Великолепные фото от великолепного фотографа❤️❤️❤️", "Фото огонь 🔥 не зря берёте Дашу😀👍", - написали пользователи сети.

Напомним, Даша Астафьева позировала в мини-наряде, элегантно демонстрируя роскошное тело.

«Норм 2010», - коротко говорится в сообщении.

А поскольку снимок она выбросила в Сторис, ее поклонники были лишены возможности что-либо сказать открыто.

Ранее сообщалось, что Даша Астафьева порадовала пользователей соцсети загадочным фото. Певица нарядилась в матово-черную кофту, которая идеально подошла под цвет ее волос.

Но куда больше одежды привлекла внимание поза артистки - она вытянула губы, как будто для поцелуя, а руками изобразила пистолет.

"Вооружена", - подписала фото певица.

Напомним, что Даша Астафьева с завязанными глазами соблазнила полураздетых девушек.

Как сообщала Politeka, Астафьева сбросила штаны и похвасталась накаченными формами.

Также Politeka писала, что полуголая Астафьева устроила фотосессию для взрослых прямо возле окна.