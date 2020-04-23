Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила неудачным образом на новом фото

Как известно, певица славится идеальным уходом за собой, любит рассказывать о бренде собственной косметики и рассказывать о том, как она худеет. В этот раз под новым фото звезды на фан-аккаунте появилось множество недовольных комментариев в адрес ее внешности. И хотя Вера не стесняется показывать себя без фотошопа и фильтров, иногда ее макияж вызывает неоднозначную реацию, пишет Рoliteka.net.

Так под фото Веры, которая позировала в белоснежном костюме с довольно глубоким декольте и множеством украшений, появилось много недовольных комментариев. Фанаты отметили, что звезда выглядит совсем не так, как прежде и ее яркий макияж с сильным акцентом на алые губы вышел совсем провальным:

«Фигура 38-летней Веры Брежневой свела поклонников с ума 🏆», - сказано на фан-аккаунте Веры.

Вот что написали поклонники:

«Перебор со штукатуркой...)))», «Ой мне 60 я лучше», «... Грудастая Стала..., да и Была...!!! 🤣😂», «если с неё все смыть она страшней станет», «Страшная», «Ну почему же только фигура? А глаза 🔥🌹», «Штукатурку сделали теперь нужно шпаклевать потом шкурить», «Если бы не пластика... выглядит хуже моей бабушки», «Вера вы лучшая», «Фигура как фигура, вот если сказали что ей за 50 то другой вопрос», «Рыба рыбой», «Это не она😬».

До этого, в специальном интервью певица наконец-то рассказала, чем целыми днями занимается с Меладзе, с которым звезде особо любопытные пользователи сети уже напророчили развод из-за якобы новом и более молодой, чем Вера, любовницы. Таким образом звезда намекнула, что в их отношениях все замечательно и никакие любовницы между ними не стоят.

Артистка рассказала, что у нее с супругом нет конфликтов, они не ссорятся, а даже наоборот, он очень доволен, что жена теперь все время рядом. Также рядом со звездой находится и младшая дочь Сара, тогда как Соня находится в Америке - не успела прилететь, поскольку в ее университете объявили карантин позже.

При этом Вера в шутку рассказала, что благодаря их взрывным характерам – он грузин, а она украинка, у них нет ссор «у них страсть». В будние дни на карантине пара занимается своими делами - Константин работает в своей домашней студии, дочь учится, а сама она убирает, тренируется и общается со своими поклонниками.

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