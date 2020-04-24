Известному молдавскому певцу Дану Балану, которому приписывают роман с украинской артисткой Тиной Кароль, уже за 40, однако свою личное жизнь он продолжает скрывать за "семью замками"

Артист родился в Кишеневе в семье дипломата и телеведущей, передает Politeka.net. В 10 лет родители подарили ему его первый инструмент — аккордеон. Дан закончил музыкальную школу.

Однако в 1996 году по советам родителей будущий певец поступил на юридический факультет.

Родители пообещали купить Дану новый синтезатор, если он без проблем поступит в институт. Будущий артист собрал свою первую группу "Inferialis" и в итоге пришел к точному выводу - он хочет заниматься только музыкой.

В 1999 году Дан создал новый музыкальный проект — группу O-Zone, с которым приобрел огромную популярность после записи песни "Dragostea Din Tei".

В январе 2005 года, на пике своей популярности, музыкальный проект O-Zone официально прекратил своё существование.

После этого Балан записывал хиты, в том числе с украинской певице Верой Брежневой.

Сейчас артист является судьей в шоу «Голос Украины», а также записал песни с Тиной Кароль.

Мама певца — телеведущая Людмила Балан на своей страничке в социальной сети опубликовала множество детских фотографий сына с поздравлениями.

Ранее сообщалось, что Тина Кароль и Дан Балан уже второй год подряд не дают покоя своим поклонникам, скрывая реальные отношения.

Когда молдавский певец Дан Балан стал тренером девятого сезона проекта «Голос», поклонники стали замечать, что между новым тренером и красоткой Тиной Кароль пробежала искра.

Сотрудник телеканала "1+1" однажды проговорился, что Кароль и Балан уже живут вместе. Об этом якобы заявил Потап во время обсуждения эфира по видеосвязи.

Напомним, что Кароль показала, как ей живется вместе с любимым мужчиной: "Дан помогал украшать дом?".

Как сообщала Politeka, Кароль и Балан решили показать свою историю любви, украинцы дождались: "Идеальная пара!".

Также Politeka писала о том, что Кароль показала, как соблазняет Балана неожиданным образом: "В миллиметре от поцелуев...".