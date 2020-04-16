Популярная украинская исполнительница Тина Кароль показала фанатам, как проводит время со своим любимым мужчиной

В этот раз на фан-странице Тины появилась серия кадров, сделанных во время прямого эфира артистки вместе со своим единственным сыном Вениамином. Певица устроила домашние развлечения ребенку, показав, как готовится к празднику Пасхи и удивив украшениями на столе, сообщает Politeka.

В прямом эфире шоу "Сніданок з 1+1" артистка появилась в дистанционном режиме – сейчас мама с сыном находится на самоизоляции в своем загородном доме. Во время записи Тина решила также рассказать, как добиться праздничной домашней атмосферы.

Тина показала, как из скорлупы яйца сделать свечу, красиво сервировать стол и украсить пасхальную корзину.

«В прямом эфире утреннего шоу «Сніданок з 1+1» певица вместе с сыном показала мастер-класс, как украсить стол к Пасхе, рассказала о семейных ценностях и подготовке к суперфиналу "Голоса страны".

«Нужно просто любить друг друга. Больше любви!», – совет от Тины во время карантина.

Специально Тина Кароль сделала в своём доме настоящую телевизионную студию, в которой может в самоизоляции легко выходить в прямой эфир», - сказано на фан-странице Кароль. Поклонники тут же восхитились звездой и ее домашним видом, некоторые привычно отшутились, спрашивая, не помогал Тине Дан в декорировании дома.

Стоит отметить, что до этого работник одного из украинских телеканалов Владимир Завадюк записал видео, в котором рассказал о Тине Кароль и Дане Балане. Как известно, Кароль и Балан сейчас очень интересны украинцам, так как ходят слухи о их романе. Долгое время обсуждались ухаживания Дана на "Голосе", где он с Тиной был судьей. А позже фанаты и вообще начали говорить об их отношения. Во время рассказала поклонникам намекнули, что звезды уже "живут вместе".

Он отметил, что роман перестают скрывать и рассказал историю:

"Мы обсуждали суперфинал с тренерами. И здесь Данну кто-то позвонил в дверь и Тина говорит: "Дан, кто это? Кто к тебе пришел?". После этого Дан говорит: "Тиночка, не волнуйся, все хорошо, ты у меня только одна". И тут звучит голос Алексея, который говорит: "Да бросьте, вы ведь уже в одной квартире, в одном доме живете".

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