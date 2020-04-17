25-летняя украинская актриса и танцовщица Анна Кошмал, ставшая мегапопулярной после роли Жени Ковалевой в "Сватах", потрясла новым образом

Как передает Politeka.net, красотка поделилась свежим фото в своем микроблоге в Инстаграм, от которого веет женственностью, романтикой и весной. Черно-белое фото как нельзя лучше передает настроение.

Аня нарядилась в воздушное платье светлого оттенка с длинными рукавами и цветочным принтом. Девушка застыла в момент взмаха руки. Актриса закрыла глаза, и на ее лице играла довольная легкая улыбка.

Красотка распустила волосы, подкрутив немного локоны и нанесла яркий макияж с акцентом на глаза.

"А как ваше настроение? Наслаждаетесь или устали от #stayhome ?😷", - подписала сочный кадр Кошмал.

Менее чем за сутки фото собрало более 36 000 "лайков" и уйму комплиментов в комментариях. Поклонники кинулись отвечать на вопрос актрисы и жаловаться на изоляцию.

"Ой немножко надоело...но с другой стороны больше времени для творчества) А у Вас?" - "много нового для себя открыла))) полезное время)"

"Устали. Хочется поработать уже😁"

"Настроение отличное. Правда карантин начинает уже надоедать. Но вы выглядите прекрасно!)"

"Очень устал😒 Я люблю активный отдых, а не жизнь в формате 3D (Dома Dавлю Dиван)"

"Разве законно быть такой красивой?🔥❤️"

Ранее мы сообщали, Кошмал взбудоражила откровенным снимком, ради которого избавилась от нижнего белья. Аня предстала в красном пиджаке, который расстегнула, засветив "белоснежную полоску" бюста. Пленительные изгибы знаменитости не впечатлили разве что слепого.

Напомним, что Анна Кошмал из "Сватов" избавилась от нижнего белья и задрала платье: "Слов нет".

Как сообщала Politeka, Анна Кошмал залезла в ванну и потрясла природной красотой: "Это такое чудо!".