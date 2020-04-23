Знаменита украинская певица Вера Брежнева удивила нежным фото в домашнем образе и засветила похудевшую фигуру

Артистка решила представить на своей второй странице в социальной сети Инстаграм новый яркий кадр, под которым заговорила о проблемах, связанных с карантином и активным образом жизни дома, пишет Рoliteka.net.

Как известно, певица решила во время самоизоляции активно вести свой второй профиль о посведневной жизни и рассказывать о том, как проходят ее будни, как ухаживать за собой и как похудеть в условиях при которых образ жизни остается мало подвижным. Также она отметила, как держать в тонусе свое тело или мужа и близких:

«Сегодня поговорим ещё об одной полезной привычке ! То, что делает нас здоровыми, тело - молодым, а организм насыщает кислородом. Среди нас есть те, кто привык к активности и движениям, а есть те, для кого это не норма. И я сейчас говорю не о движении: убрать в квартире или присмотреть за ребёнком на улице. Это тоже активность, но не та, что приносит организму пользу. Поэтому предлагаю ввести новую здоровую привычку)) например:

1) Зарядка. Любая. Как бы мы ни были заняты, 15 мин в день для здоровья - это самый настоящий вклад! Читай клад😉(я делаю СурияНамаскар или нашу разминку из Тренировки 1 в IGTV)

2) ходьба в темпе. Для ходьбы самое главное - правильная Обувь. И тут ходьба может быть любая: вокруг дома, по парку, на работу и обратно, даже с детской коляской. Это может быть спортивная ходьба или скандинавская(Nordic walking)-моя любимая.

3) тренировки. Здесь уж разнообразие 🙈 любые тренировки дома или на улице, в зале, с тренером или без. Онлайн сейчас доступны масса тренировок!

4) а вдруг вам нравятся танцы - танцуйте )) мои куколки @gaffar_ova и @stella_kd тоже помогут вам быть активнее и пластичнее ( записываетесь на их Курсы, марафоны)», - написала Вера под новым постом.

До этого на домашнем небольшом ролике артистка появилась без макияжа, сидя за столом и смотря на аппетитные блюда рядом с ней. В подписи Вера рассказала, что она не претендует на статус идеальной женщины, поскольку нет предела совершенству и ей всегда есть куда стремиться.

«Прежде, чем перейти к следующим здоровым привычкам расскажу вам ещё о себе. Я не робот.🤖 Конечно,я правильно питаюсь, но у меня естественно есть свои слабости😉и вообще я люблю поесть!!)

РАЗ в неделю с удовольствием начала позволять себе НА ЗАВТРАК ИЛИ ОБЕД (это важно, что не на ужин😉) - ВСЕ, что мне хочется 🤪И сначала, когда я ещё любила сладенькое, это мог быть кусок сладкого пирога или торта, или кекс, который я люблю и сейчас)) но это и был мой приём пищи. Не между, не вместе, а вместо завтрака/обеда раз неделю я отрывалась)) (замечу это был не целый торт и даже не его половинка 😂- максимум 2 куска). Вот так я и живу сейчас.

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