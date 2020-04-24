Артистки показали, как выглядят на самом деле

Звезды во время самоизоляции решили оставить свое лицо в покое, не нанося "килограммы" косметики

Красотки решили показать себя естественными и совершенно не обескуражили публику, а наоборот только восхитили, пишет Politeka.net.

Снимки популярных звезд без укладок, кучи грима и концертных нарядов, они опубликовали сами на своих страницах в Инстаграм.

Смотрите фото звезд без макияжа далее.

Молодая и зажигательная певица Надя Дорофеева показала, как свежо и хорошо выглядит без косметики.

Вера Брежнева редко пользуется косметикой, она либо выравнивает тон и лишь подчеркивает ресницы, либо наносит на губы красную помаду.

В этот раз красотка предстала вообще без макияжа, с пучком на голове и в спортивном костюме.

Настя Каменских с ее почти черными глазами и кудрями никого не может оставить равнодушным.

Тину Кароль редко увидишь без макияжа. Поклонники были поражены молодостью красотки, когда она решила не "марафетиться".

Зарубежные звезды также не прошли мимо безмакияжного "тренда".

Мила Йовович недавно родила. Она выставила фото ребенка и себя, где показывает себя натуральную: в ночнушке, лежа на кровати.

Известная модель Белла Хадид делает селфи, находясь в своем роскошном доме. Звезда лежала на шезлонге у бассейна в мини-бикини, и, естественно, без косметики.

Напомним, Вера Брженева славится идеальным уходом за собой, любит рассказывать о бренде собственной косметики и рассказывать о том, как она худеет.

В этот раз под новым фото звезды на фан-аккаунте появилось множество недовольных комментариев в адрес ее внешности. И хотя Вера не стесняется показывать себя без фотошопа и фильтров, иногда ее макияж вызывает неоднозначную реакцию.

Напомним, Вера Брежнева и Дорофеева "зарубились" и выяснили, кто круче и красивее

Как сообщала Politeka, дочь Брежневой в коротком топе пошалила с подругой и поразила естественной красотой

Также Politeka писала, что Брежнева показала, как соблазняет Меладзе дома