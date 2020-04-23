Известная украинская актриса Татьяна Песик показала себя в новом амплуа

На кадрах Татьяна пришла заниматься спортом в топе и лосинах, из которых торчали трусики. Ее подружка указала на это, после чего Песик сняла белье и надела его сверху лосин. Девушки выполнили несколько упражнений на камеру после этого. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Таня, тебя ничего не смущает", - сказала в ролике подруга Татьяны.

"Спорт на карантине - обязательный. Берите пример с нашей Татьяны Песик", - подписано под видео.

Фанаты посмотрели видео 15 тысяч раз и написали несколько комментариев:

"Скажите кто-то, пусть лосины поднимет", "Какой бред", "Вы шикарно выглядите".

Ранее мы писали, что артистка студии "Квартал 95", Татьяна Песик, отмечает день рождения.

Артистка опубликовала яркое фото в пиджаке, под которым виднелось голое тело.

Макияж подчеркнул красоту звезды, он был сделан с акцентом на голубые глаза. Дополнило образ каре, а завершили - аксессуары.

Сообщалось, что звезда студии «Квартал 95» сменила имидж к большому удивлению своих поклонников.

Татьяна Песик знакома многим украинцам, как участница скетчкома «Танька и Володька», звезда «Лиги смеха» и, конечно же, артистка «Женского Квартала». Впрочем, если раньше артистка славилась своими длинными прямыми волосами, то накануне она неожиданно решила сменить имидж.

Напомним, раздетая красавица из "Квартал 95" устроила интимную фотосессию в постели

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