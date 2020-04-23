На прошлой неделе 56-летний Джонни Депп зарегистрировался в Инстаграм

По словам артиста, в соцсетях он хочет общаться с поклонниками, ведь он поддерживает режим самоизоляции, пишет Politeka.net.

Новость о том, что Джонни Депп появился в Инстаграм взорвала сеть. В частности, шоумен Гарик Харламов, у которого жена актриса Кристина Асмус, призвал своих подписчиков "поприветствовать" Деппа "как мы умеем".

Российский актер предложил подписчикам перейти на страницу Деппа и написать под его постами один-единственный комментарий: "Е*****- воробушки, Джонни, ты?".



За такое поступок известный блогер Лена Миро раскритиковала резидента Comedy Club Гарика Харламова, назвав его «дебилом».

Миро сообщила, что очень хотела узнать адекватную реакцию артиста, думая, что на самом деле он играет роль.

«Ведет себя, как дебил? Ну, думаю, может у него образ такой?Но нет, ошиблась, это — не образ, он натуральный дебил и шутки у него для дебилов», — написала в своем Telegram-канале публицист.

Напомним, жена Харламова опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с заметно округлившимися формами в растянутой серой футболке.

Стоит отметить, фанаты Кристины и Гарика уже давно ждут новостей о пополнении в их семье, однако пока говорить об этом рано.

"Долго не хотела говорить. Боялась сглаза 🤷🏼‍♀️ Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью... Даже не знаю с чего начать... Я так счастлива!", - написала Асмус.

Напомним также, что Кристина Асмус позировала на камеру с цветами и с белым веществом на лице. Скорее всего – это торт, в который «макнули» звезду. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.

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