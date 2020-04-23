На прошлой неделе 56-летний Джонни Депп зарегистрировался в Инстаграм
По словам артиста, в соцсетях он хочет общаться с поклонниками, ведь он поддерживает режим самоизоляции, пишет Politeka.net.
Новость о том, что Джонни Депп появился в Инстаграм взорвала сеть. В частности, шоумен Гарик Харламов, у которого жена актриса Кристина Асмус, призвал своих подписчиков "поприветствовать" Деппа "как мы умеем".
Российский актер предложил подписчикам перейти на страницу Деппа и написать под его постами один-единственный комментарий: "Е*****- воробушки, Джонни, ты?".
За такое поступок известный блогер Лена Миро раскритиковала резидента Comedy Club Гарика Харламова, назвав его «дебилом».
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Миро сообщила, что очень хотела узнать адекватную реакцию артиста, думая, что на самом деле он играет роль.
«Ведет себя, как дебил? Ну, думаю, может у него образ такой?Но нет, ошиблась, это — не образ, он натуральный дебил и шутки у него для дебилов», — написала в своем Telegram-канале публицист.
Напомним, жена Харламова опубликовала фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала с заметно округлившимися формами в растянутой серой футболке.
Стоит отметить, фанаты Кристины и Гарика уже давно ждут новостей о пополнении в их семье, однако пока говорить об этом рано.
"Долго не хотела говорить. Боялась сглаза 🤷🏼♀️ Выкладывала старые фотки. Но так не терпелось поделиться радостной новостью... Даже не знаю с чего начать... Я так счастлива!", - написала Асмус.
Напомним также, что Кристина Асмус позировала на камеру с цветами и с белым веществом на лице. Скорее всего – это торт, в который «макнули» звезду. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей сети.
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