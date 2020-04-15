Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус порадовала поклонников ярким фото из ванной, чем привлекла даже мужа певицы Наташи Королевой

Артистка написала, что 14 апреля ей исполнилось 32 года, передает Рoliteka.net. На снимке красотка предстала сидящей в ванной. Данное фото было сделано в рамках интервью, которое недавно давала актриса.

Асмус предстала мокрой в белой рубашке, выставив средний палец и засветив яркий маникюр. На ее лице заметен макияж с акцентом на губы. Выглядит звезда очень соблазнительно, да так, что мимо снимка не мог пройти артист Сергей Глушко (Тарзан), супруг известной певицы Наташи Королевой.

Артист поставил лайк записи, чем тут же привлек внимание. Возможно, Королева не простит такого поступка и приревнует возлюбленного.

Что касается самого поста, он за час набрал более 50 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети написали поздравления красотке.

"а фак при чем?", "...не очень фото для такого дня😒", "в разгул пошла. Гарику походу🤣🤣🤣", "32 это всегда фак 🤣", "своим подписчикам. «У-уважение»", "Все где та девочка из интернов. Бедная студентка, теперь взрослая женщина !", "Кристина! Прекрасные 32 года! Яркая, молодая, умная👍👍👍 Продожайте «жечь» в том же духе! И будьте самой счастливой и здоровой 😘😍❤️", "Ты офигенная 🤘😘🤩 ты очень нежная, но сильная девочка 💪с днем рождения красотка 😍💖будь счастлива и пусть окружают тебя самые преданные и лучшие люди 🤘ты этого заслуживаешь😌", "С Днём Рождения, Кристина 😘 вы красотка, обожаю вас 💔", - написали пользователи сети.

Напомним, Кристина Асмус позировала в лосинах и пиджаке, а образ дополнила оранжевым топом и кроссовками. Волосы и звезды были собраны в хвост.

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