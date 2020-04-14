Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус решила необычным образом отметить свой день рождения

Праздничным фото она поделилась на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. Кристина выбрала фото со своей последней съемки, которую она проводила во время интервью. Девушка уже с новой прической лежит в ванной, смеется и показывает неприличный жест в камеру. Вероятно, таким образом Кристина решила подвести итог года, на протяжение которого она неоднократно подвергалась травли в сети.

«32», - коротко подписала Асмус снимок.

За полчаса пост актрисы собрал более 27 тысяч лайков. Не выдержала и поддержала лайком коллегу артистка Анна Семенович. В комментариях звезду хвалили, поздравляли с днем рождения, а также обсуждали ее дерзкую выходку.

«С Днём Рождения, тебя. Всё ещё впереди», «Урааа. Классная. Оставайся всегда такой. С днем рождения тебя», «Кристина это всем))))!!!», «Передаём вам поздравления из Испании», «Уже большая девочка, можно факи показывать. С днем рождения!», «Сразу видно интеллигентную девушку!», «Кристина, такие крутые фотки. Просто WOW. Ааагонь. С Днём Рождения», «Смело, но после текста.. отдыхает», «Гарик где?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Асмус раздвинула ноги и огорошила новым образом, Харламов не оценит: "Ну куда же ты".

Как сообщала Politeka, скандальной Асмус в день рождения припомнили все грехи, актриса не выдержала: «Хватит с меня».

Также Politeka писала, что бессовестная Асмус променяла Харламова на других и ошарашила признанием: «Запомню надолго».